Bon plan : l'aspirateur robot Alfawise V8S Max avec stérilisation UV à prix réduit mais aussi...

Le bon plan du jour concerne le robot aspirateur Alfawise V8S Max qui est doté d'un algorithme de pilotage SLAM (Simultaneous Localization and Mapping Algorithm), et utilise un gyroscope intégré. Le robot aspirateur possède une fonctionnalité inédite, à savoir la fonction stérilisation UV, le rayonnement ultraviolet va venir désinfecter votre maison en éliminant directement les bactéries, virus.... Il dispose d'un pouvoir d'aspiration de 1800 Pa, il effectue sa mission de nettoyage à moins de 65 dB.

Avec sa batterie de 2600 mAh, il assure une autonomie de 90 à 120 minutes correspondant à 150 m². Une fois la batterie en dessous des 20%, le robot aspirateur revient se charger automatiquement à sa station de recharge.

L'Alfawise V8S Max intègre une fonctionnalité serpillière pour nettoyer vos sols plus en profondeur, il est donc doté d'un réservoir d'eau de 350 mL et d'un réservoir à poussière de 600 mL. Vous pourrez surveiller et contrôler les routines de votre aspirateur grâce à l'application dédiée et le V8S Max est compatible avec Alexa et Google Assistant.

Vous trouverez le robot aspirateur Alfawise V8S Max en précommande au prix réduit de 167 € !



Mais ce n'est pas le seul robot aspirateur à bénéficier de promotions, signalons également le tout nouveau Viomi V3 :

