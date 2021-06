L'aspirateur robot Dreame D9 à 239 € seulement chez Amazon, une excellente affaire !

Pour le Prime Day d'Amazon, l'aspirateur robot - et laveur de sol - Dreame D9 est en promotion à seulement 239 €, un tarif vraiment très compétitif.

L'aspirateur robot Dreame D9 profite d'un système de navigation à technologie LDS (Laser Distance Sensor) et LiDAR s'appuyant sur un algorithme SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) pour cartographier la zone de nettoyage, se localiser avec précision et calculer de manière optimale le meilleur chemin pour nettoyer chaque pièce de la maison.

Il peut scanner et enregistrer plusieurs plans différents, idéal pour la cartographie de maisons à plusieurs étages. Il est équipé de 13 capteurs pour être en mesure de détecter de manière efficace les obstacles et éviter de les heurter, mais il est également capable de poursuivre son chemin en traversant des obstacles d'une hauteur de jusqu'à 2 cm de haut (pour par exemple passer d'une pièce à l'autre).

Le pouvoir d'aspiration du Dreame D9 est de 3000 Pa. Avec une nuisance sonore de 65 dB à plein régime, qui est comparable à celle de conversations dans un restaurant, cette forte aspiration s'adapte pour un nettoyage en profondeur quand un tapis est trouvé.

Un réservoir d'eau de 270 ml (bac à poussière de 570 ml) permet en outre à l'aspirateur robot de remplir une fonction de serpillière avec un choix entre trois niveaux de volume d'eau selon le type de sol à laver et des besoins de chaque pièce.

Le choix du volume d'eau peut se faire depuis une application sur mobile servant également parmi d'autres choses à définir une zone virtuelle qui dans la pratique ne fera pas l'objet d'un nettoyage par le Dreame D9. L'appareil peut aussi répondre à des commandes vocales grâce à une compatibilité avec l'assistante vocale Alexa d'Amazon.

L'aspirateur robot Dreame D9 embarque une batterie d'une capacité de 5200 mAh pour une autonomie de jusqu'à 150 minutes avec une charge complète et le nettoyage de jusqu'à 250 m².

À l'occasion du rendez-vous annuel promotionnel Prime Day d'Amazon, vous pourrez trouver le robot aspirateur Dreame D9 au prix réduit de seulement 239 € au lieu de 299 €.