Lydsto R1 : l'aspirateur robot avec vidage automatique du bac à poussière à moins de 300 €

Les robots aspirateurs deviennent de plus en plus populaires dans les foyers français, permettant aux utilisateurs de ne plus avoir besoin de faire le ménage des sols chaque jour par eux-mêmes. Les dessous des canapés et des lits ne font pas exception, ces petits robots passent “presque” partout. Seule tâche qui restait jusqu'à présent à votre charge, le vidage du bac à poussière de l'aspirateur qui pouvait conduire le robot à attendre votre intervention avant de pouvoir retourner au travail. Ce problème est définitivement réglé avec le dernier aspirateur robot intelligent Lydsto R1 et son système de récupération automatique de la poussière.

Ce dernier se compose de deux parties: l'aspirateur d'un côté avec son classique bac à poussière intégré et de l'autre une station de collecte de poussière, qui sert également de station de chargement. Lorsque le robot a fini de nettoyer et de se recharger, la station commencera automatiquement à collecter la poussière, aspirant les déchets de l'aspirateur pour les déposer dans le sac à poussière de la station. Avec un moteur de 50 000t tr/min et une puissance d'aspiration de 30 kPa, le taux de nettoyage est de 98%. Le sac à poussière de Lydsto R1 possède une contenance de 3 litres et pourra ainsi stocker l'équivalent d'un mois de poussière en moyenne.

Concernant le Lydsto R1, il dispose d’une puissance d'aspiration de 2700Pa et peut facilement aspirer la poussière, les débris, les cheveux, etc. Il dispose également d’un réservoir d'eau à commande électronique de précision, qui peut réguler la sortie d'eau en fonction de la taille de la zone de nettoyage, pour un classique mode serpillère. Côté navigation, LYDSTO R1 est équipé du capteur laser radar de haute précision LDS avec un algorithme de positionnement autonome Lysmart V5. L’appareil dispose d’une batterie de grande capacité de 5200 mAh, pour une durée de vie de 150 minutes. Ajoutez à cela la fonctionnalité de construction de cartes multicouches, de nettoyage personnalisé et de prévention des chutes intelligentes et vous obtenez un robot très haut de gamme.

Dernier atout du Lydsto R1, son prix ! Vous pourrez en effet trouver actuellement le robot aspirateur Lydsto R1 et sa station de chargement à seulement 298 € au lieu de 436 € avec le cumul de 3 promotions (baisse de 20% et deux codes / coupons à utiliser, tous présents sur le site en cliquant sur "Obtenir des coupons"). Une offre alléchante !