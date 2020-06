Le nouvel aspirateur robot Roborock S6 Max V avec caméras embarquées arrive en France

Depuis l'apparition des robots aspirateurs, vous avez pu dire au revoir à la corvée du nettoyage des sols, car cet aspirateur robot intelligent peut effectuer cette tâche ingrate automatiquement grâce à de nombreux capteurs et une technologie avancée.

Le Roborock S6 Max V a tout pour faire concurrence aux aspirateurs très haut de gamme actuels. En effet, ce robot aspirateur possède une puissance moteur de 2500 Pa2, ce qui est 25 % plus puissant que celui du précédent modèle Roborock S6, c'est d'ailleurs le plus puissant jamais trouvé sur un Roborock. Vous n'aurez donc plus aucune poussière sur vos sols durs et sur vos moquettes.

Grâce à son option cartographie qui exploite la technologie LiDAR vous pourrez gérer l'intégralité de votre maison, étages compris, en créant des zones interdites, des murs invisibles, etc depuis l'application très bien pensée. Vous pouvez également définir l’ordre exact de passage du robot par pièces et son niveau de nettoyage des sols en choisissant le débit d'eau par sol au moment de la serpillère.

De plus, l'aspirateur robot est équipé d'un bac poussière de 460 ml et d'un bac à eau de 290 ml, d'un filtre lavable classé E117, sa nuisance sonore est de seulement 67 dB (plus faible que le S6), et il possède des roulettes et brosses ScratchSafe.

Le robot aspirateur Roborock S6 Max V dispose d'une batterie extra-large de 5200 mAh qui permet une autonomie d'environ 250m². Une fois la batterie à plat, le S6 MaxV retournera automatiquement à sa base de chargement.

Mais son plus gros avantage reste ses deux caméras intégrées pour pouvoir éviter de façon optimale chaque obstacle et danger. Vous recevrez même des notifications sous forme d'icônes sur votre smartphone vous indiquant quels obstacles l'aspirateur robot rencontre sur votre sol. Cette technologie s'appelle Reactive AI et respecte bien évidemment le respect de votre vie privée en supprimant instantanément chaque vidéo. Cette fonction permet au MaxV d'identifier certains objets et donc de mieux les éviter. A noter que Roborock prévoit dans un avenir proche de pouvoir utiliser ces caméras comme caméras de surveillance de votre domicile, à suivre.



Cette IA apporte une autre fonctionnalité à savoir le machine learning qui permet au S6 Max V d'apprendre de ses erreurs. Ainsi, s'il a été bloqué par une table lors d'un nettoyage, la fois suivante il ne le sera plus !

Le robot aspirateur Roborock S6 Max V sera disponible en France le 25 juin prochain notamment chez Boulanger à 649 €.