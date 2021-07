Le robot aspirateur Roborock S5 Max avec une ENORME réduction, mais aussi Poco M3, Mi Smart IP 2K...

Le Roborock S5 Max est un très bon aspirateur robot laveur. Puissant et efficace, il saura être un très bon allié pour l’entretien de votre maison.

Avec un design commun, le robot aspirateur est soit blanc ou noir et de forme arrondie, un télémètre surplombe l’aspirateur. Sur le dessus, on peut aussi observer deux boutons : l’un pour l’allumer ou le mettre en pause et l’autre pour le faire retourner à sa base.

Il possède un réservoir d’eau de 290 ml et un collecteur de poussières de 460 ml. Grâce à ses roues antidérapantes, le robot aspirateur pourra franchir des obstacles de 2 cm de hauteur.

Quant au nettoyage, on y retrouve une brosse principale et une brosse latérale. On constatera aussi la présence d’une serpillère. Avec sa puissance d’aspiration de 2000 Pa, le robot sera capable d’aspirer tous les débris.

On peut associer le robot à l’application mobile du constructeur afin de le contrôler et de le programmer. Le S5 Max permet de cartographier la pièce et ses informations sont affichées sur l’appli. Cela permet de géolocaliser l’appareil, de l’empêcher d’aller dans certaines zones, le tout grâce aux 13 capteurs différents.

Le robot aspirateur laveur est équipé d’une batterie de 5 200 mAh, et est capable de nettoyer et laver une surface de jusqu’à 200 m² en une fois avec environ 120 minutes d’autonomie.

Le robot aspirateur Roborock S5 Max est au tarif réduit de 280 € au lieu de 499 € grâce au code 65A70E5514 avec une livraison gratuite depuis la Belgique.





Sur le site Gshopper, d’autres bons plans sont également à ne pas rater avec la livraison gratuite depuis l’Europe :

