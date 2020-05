Bon plan : l’aspirateur sans fil Roborock H6 disponible à prix réduit pour son lancement

Pour le lancement des ventes du nouvel aspirateur sans fil Roborock H6, des promotions sont déjà disponibles pour les consommateurs via des coupons de réductions.

Le Roborock H6 fait sa sortie sur le marché français des aspirateurs sans fil. Il dispose d’une force d'aspiration puissante entraînée par un moteur sans balais de 420 W, avec une force d'aspiration maximale de 150 AW, de quoi retirer aisément toutes les particules de vos tapis et moquettes, même les plus épais. Le H6 utilise une batterie lithium-ion polymère. Entièrement développé pour Roborock, elle est très légère offre des durées de fonctionnement comprises entre 90 minutes en mode Eco et 10 minutes à puissance maximale. Équipé d’un écran OLED, il présente diverses informations clairement comme le niveau de la batterie, le temps restant, le mode sélectionné et les alertes de maintenance.

Le poids de l'aspirateur n’est que de 1,4 kg, il est donc très facile à soulever et est très maniable même porté à bout de bras. Le système de purification de l'air à cinq étages filtre jusqu'à 99,97% des particules jusqu'à 0,3 microns. Inutiles donc de vous préoccuper de la qualité de l’air, même les microparticules sont stoppées.

L'aspirateur balai sans fil Roborock H6 est disponible depuis aujourd'hui sur la plateforme Geekbuying au prix réduit de 339 € au lieu de 399 € avec le code promo H63399. Il sera expédié depuis l'Allemagne en quelques jours. cerise sur le gâteau, des écouteurs Haylou GT1 Plus seront offerts gratuitement.



