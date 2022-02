AliExpress met en avant le smartphone Xiaomi Redmi 9 et l'aspirateur Ultenic U10 mais aussi d'autres réductions

AliExpress nous fait plaisir en proposant de belles réductions sur le site avec le smartphone Xiaomi Redmi 9 et l'aspirateur Ultenic U10.

Commençons avec le smartphone Xiaomi Redmi 9C qui est doté d'une dalle LCD de 6,53" HD+ avec une définition de 720 x 1600 px. Il dispose d'un SoC Helio G25 accompagné de 2 ou 3 Go de RAM et de 32 ou 64 Go d’espace de stockage, la mémoire est extensible par carte microSD.

On note la présence à l’arrière du Redmi 9C, un triple capteur photo avec un module principal de 13 MP, un ultra grand-angle 5 MP et un capteur 2 mégapixels pour la profondeur, le tout accompagné d’un flash et d’un lecteur d’empreintes. Pour faire des selfies, un capteur de 5 MP s'affiche sur le devant du smartphone. Pour finir, le smartphone de Xiaomi est équipé d'une batterie de 5000 mAh qui accepte la charge 10W.

Sur AliExpress, le smartphone Xiaomi Redmi 9C 2+32 Go est au prix réduit de 89 €, ou la version 3+64 Go à 109 € avec le code SDFRF079 dans les deux cas et la livraison gratuite depuis la France.



Continuons avec l'aspirateur Ultenic U10 qui profite aussi d'une belle réduction sur AliExpress. Ce dernier est équipé d'un moteur sans balais de 260 W qui offre une puissance d'aspiration de 23 000 Pa. Il est doté aussi d'un système de filtration à 3 niveaux avec un filtre HEPA. Il est doté d'un détecteur qui permet de juger et d'adapter l'aspiration en fonction de l'état de saleté.

On note la présence d'une batterie de 2200 mAh qui offre 35 heures d'autonomie. Il est fourni avec 4 brosses pour des tâches de nettoyage multiples (sol et tapis, antiacariens, suceurs). Le nettoyage est facile avec son démontage rapide.

Sur AliExpress, l'aspirateur Ultenic U10 est au prix de 89,99 € au lieu de 149 € avec le code SDFRF080 et la livraison est gratuite depuis la Belgique.



Vous pouvez aussi consulter les offres du week-end sur la page dédiée d'AliExpress. Trois codes sont disponibles pendant ces deux jours :

1 € offert dès 5 € d'achat avec le code WEEKEND01

2 € offerts dès 10 € avec le code WEEKEND02

3 € offerts dès 15 € avec le code WEEKEND03





Voici quelques produits qui profitent du Week-end :



