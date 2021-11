Assassin's Creed Chronicles Trilogy offert pour l'anniversaire d'Ubisoft

Ubisoft célèbre actuellement son anniversaire, et ce sont les joueurs qui sont récompensés avec un jeu gratuit.

Ubisoft a 35 ans déjà ! l'éditeur français a été créé par les frères Guillemot en mars 1986, c'est donc avec un peu de retard que la marque célèbre son anniversaire.

Au fil des années, l'éditeur a produit de nombreuses franchises ultra populaires comme Rainbow Six, Ghost Recon, Far Cry, Splinter Cell... ou encore Assassin's Creed. Et c'est justement cette dernière franchise qui a été choisie pour réaliser un cadeau aux joueurs.

Ubisoft offre ainsi Assassin's Creed Chronicles Trilogy aux joueurs. Le spin-off de 2016 propose une aventure en 2.5D et comprend Assassin's Creed Chronicles China, India et Russia. Il ne s'agit pas là du plus populaire ni même du meilleur des Assassin's Creed, néanmoins le titre est toujours bon à prendre.

En parallèle, Ubisoft a également lancé une série de promotions sur sa plateforme avec des titres à -75%. Les offres sont valides jusqu'au 12 novembre, il faudra donc faire vite.