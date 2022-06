Assassin's Creed : le futur de la franchise se dévoilera en septembre

Alors que tout le monde s'attendait à des révélations en pagaille à l'occasion du 15e anniversaire de la franchise Assassin's Creed, Ubisoft a été plutôt décevant.

L'éditeur s'est ainsi limité à partager du nouveau contenu destiné à Assassin's Creed Valhalla ainsi que sur le portage d'Assassin's Creed Origin à 60 fps sur PS5 et Xbox Series. On en attendait franchement un peu plus de la part de l'éditeur pour cette occasion particulière, mais ce n'est finalement que partie remise.

Car Ubisoft a donné rendez-vous à la presse et aux joueurs en septembre pour dévoiler l'avenir de la saga. Il faut ainsi comprendre que l'éditeur devrait dévoiler différents projets autour de la franchise à la rentrée.

On sait que plusieurs projets sont déjà lancés au sein de diverses équipes de développement : Assassin's Creed Infinity, Assassin's Creed Rift ainsi qu'un opus en réalité virtuelle.

Assassin's Creed Infinity est particulièrement attendu du fait d'un concept assez particulier : il s'agirait pour Ubisoft de proposer de rassembler plusieurs aventures à la fois nouvelles et déjà connues de l'univers d'Assassin's Creed en un seul jeu. Le joueur pourrait ainsi choisir quelle époque traverser et quel héros contrôler et alterner ainsi les ambiances.