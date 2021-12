Assassin's Creed : Ubisoft prévoit un gigantesque concert pour les 15 ans

La franchise Assassin's Creed s'est imposée, au fil des années, comme une référence du genre, et une véritable poule aux oeufs d'or pour Ubisoft.

Le titre a dessiné les contours du jeu en monde ouvert moderne, mélangeant quêtes principales, annexes, combats, exploration, parkour, puzzles... Et en 15 années d'existence la franchise rencontre toujours un succès très vif et parvient même à étonner, comme l'a fait Valhalla en relançant la marque.

La licence s'est écoulée à 155 millions d'exemplaires et compte 23 jeux en tout, de quoi justifier de célébrer les 15 années en grand.

Ubisoft s'est donc tourné vers Overlook Events pour annoncer l'Assassin's Creed Symphonic Adventure - The Immersive Concert, une tournée dont la première se déroulera au Grand Rex à Paris le 29 octobre 2022.

Ce sont plus de 100 musiciens et solistes vocaux qui se produiront ainsi devant des projections d'images des différents titres comme on a déjà pu le voir avec d'autres licences, dont dernièrement Final Fantasy.

La billetterie est déjà ouverte sur le site de la Fnac.