Assassin's Creed Valhalla : en 4K à 60 FPS sur PlayStation 5

Microsoft joue beaucoup de ses partenariats pour organiser sa communication, et cela vaut pour Ubisoft qui avait déjà annoncé qu'Assassin's Creed profiterait d'un sceau "optimisé pour Xbox Series X", garantissant d'un jeu exploitant bien les performances de la machine pour combiner ultra haute définition et fort taux de rafraichissement d'image.

Sur PlayStation 5, Sony n'a rien prévu de tel et la communication reste assez légère, d'autant que l'on sait que la machine devrait être un peu moins puissante que la Xbox Series X. Se posait ainsi la question de savoir si Assassin's Creed serait jouable en 4K à 60 fps : la réponse est donc oui.

C'est du moins ce qu'affirme Ubisoft sans autre précision sur les techniques employées pour arriver à ce résultat.

Il se pourrait ainsi que la machine se contente d'upscaler du contenu 1440p vers de la 4K et non de proposer de la 4K native à 60 images par seconde. Par ailleurs, on ne sait pas si le choix du taux de rafraichissement en 4K implique des concessions sur certains effets graphiques... Il est évident que la machine ne sera pas en mesure de proposer autant de détails que sur PC, il faudra donc attendre les premiers tests pour juger du travail réalisé.