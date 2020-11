Assassin's Creed Valhalla : comparatif Xbox One X, Series S et Series X

C'est aujourd'hui qu'Assassin's Creed Valhalla est enfin disponible, et le titre s'offre une petite comparaison entre version actuelle et nouvelle génération.

Avec la sortie d'Assassin's Creed Valhalla se présente l'occasion de constater les différences entre la génération actuelle de consoles et la prochaine.

Dans une vidéo proposée par nos confrères de Jeuxvideo.com, on peut ainsi assister à un comparatif du jeu sur Xbox One X, Xbox Series S et Xbox Series X. Et autant le dire tout de suite : le bond en avant graphique n'est pas au rendez-vous.

La situation sur Xbox est assez particulière puisque la Xbox One X est plus puissante que la Xbox Series S sur le papier et qu'elle gère la 4K alors que la console nouvelle génération se limite au 1440p, reste que les deux consoles bloquent à 30 fps. Du côté de la Xbox Series X, le titre s'affiche dans toute sa splendeur en 4K à 60 FPS.

Visuellement, on ne note pas de grandes différences entre les 3 versions : le niveau de détails est identique, la profondeur d'affichage également, et c'est avant tout la fluidité qui ne sera pas la même d'une plateforme à l'autre...

Peut-on en conclure que la next gen est d'ores et déjà décevante ? Pas vraiment. Il faut rappeler que les jeux cross gen sont souvent les moins bien placés pour mettre en avant les atouts des nouvelles plateformes, le titre étant conçu pour s'adapter à toutes les machines. Le véritable problème, c'est que ni Sony ni Microsoft n'envisagent une bascule rapide et totale vers la nouvelle génération de consoles, ce qui implique que l'on aura droit à des jeux crossplateformes de la sorte jusqu'en 2022, des titres qui pourraient ainsi avoir du mal à rendre la next gen séduisante au regard de l'investissement nécessaire.