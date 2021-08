Assassin's Creed Valhalla : le DLC Siège de Paris s'annonce en vidéo

C'est aujourd'hui qu'est disponible le deuxième DLC à destination d'Assassin's Creed Valhalla et qui se focalisera sur les invasions viking en France.



Plus précisément, c'est le siège de la ville de Paris entre 885 et 887 qui est au coeur du DLC. Eivor et son armée devront investir les royaumes Francs et assiéger Paris. La lutte contre les armées de Charles III le gros et l'Empire Carolingien s'annonce toujours plus épique.

Outre les nouvelles contrées, le DLC promet également de nouvelles capacités, armes et ennemis.

L'extension est disponible dès aujourd'hui sur PC, PS, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia.