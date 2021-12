Assassin's Creed Valhalla Down of Ragnarok : des clichés et une date en fuite

Assassin's Creed Valhalla fait l'objet de plusieurs fuites ces dernières semaines, notamment concernant son prochain DLC baptisé Dawn of Ragnarok qui s'offre des premiers visuels et une date de sortie.

Les fuites s'accélèrent autour du prochain DLC d'Assassin's Creed Valhalla. Il y a quelques jours, Ubisoft indiquait que la mise à jour 1.4.1 serait la plus importante jamais sortie sur le titre et qu'il sera préférable de réinstaller tout le jeu pour en profiter dans de bonnes conditions, pourtant l'éditeur n'a pas profité de l'occasion pour officialiser son prochain DLC.

Les fuites évoquent toutefois un DLC conséquent qui s'inspirerait de God of War et qui sera baptisé Dawn of Ragnarok. Il sera question de parcourir le royaume de Svartalfheim, la contrée des Elfes noirs et de partir à la chasse aux créatures mythologiques et fantastiques. Le joueur devrait ainsi récupérer l'armure du dieu Odin et il sera régulièrement poursuivi par les Champions de Sinmara, des mini boss qui viendront ainsi mettre la pression de façon constante au joueur.

De nouvelles fuites présentent des visuels partagés en Chine dans certaines boutiques avec une date de sortie fixée au 10 mars 2022.

Les visuels présentent de nouvelles armes avec une lance ainsi qu'une hache à la fois gelée et enflammée. Une nouvelle monture est également mise en avant tout comme Odin lui-même et quelques skins.