Assassin's Creed Valhalla : la mise à jour 1.4.1 invitera à retélécharger tout le titre

La semaine prochaine, Assassin's Creed Valhalla accueillera la mise à jour 1.4.1 qui devrait se présenter comme la plus grosse mise à jour du titre depuis sa sortie.

Le contenu de la mise à jour s'annonce entre 39 et 77 Go en fonction des plateformes, ce qui se révèle assez conséquent, mais Ubisoft recommande par ailleurs de réinstaller complètement le jeu.

En effet, la mise à jour entraine une restructuration importante de la base de données. Les joueurs qui ne procéderont pas à la réinstallation totale du titre feront ainsi face à des temps de chargement plus longs, le jeu pèsera bien plus lourd sur leur machine et les performances pourraient également être dégradées.

Ubisoft explique ainsi :

"Bonjour à tous, Afin de continuer à améliorer Assassin's Creed Valhalla avec de futures mises à jour et contenus en jeu, la mise à jour TU 1.4.1 nécessitera de retélécharger l'intégralité du jeu dans le cadre d'une restructuration de données. Quand : Cette mise à jour se déroulera la semaine prochaine, de plus amples détails quant à la date exacte et le contenu de la mise à jour seront communiqués ultérieurement. Cette prochaine mise à jour consolidera les fichiers du jeu, résultant en une réduction de la taille du jeu sur toutes les plateformes. En complément, les performances devraient s'améliorer avec cette restructuration de données, incluant des temps de chargement plus rapides, une amélioration du chargement des textures en jeu et de meilleures performances en jeu. Notez que seul le jeu de base aura besoin d'être réinstallé. Les extensions ne seront pas affectées par la restructuration."

En clair, il vaudra mieux disposer du très haut débit pour réinstaller l'ensemble.