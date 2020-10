Assassin's Creed Valhalla : nouvelle vidéo et configurations PC dévoilées

Assassin's Creed Valhalla sortira le mois prochain et Ubisoft renforce sa communication autour du titre en dévoilant une nouvelle vidéo et en partageant les configurations PC recommandées.

Le volet s'annonce différent des traditionnels épisodes de la franchise : il marquera une rupture souhaitée par Ubisoft. La marque indiquait souhaiter prendre son temps pour peaufiner son jeu et introduire de nouvelles ambiances et mécaniques pour relancer l'intérêt de la franchise épuisée par des sorties de titres trop rapprochées et des jeux trop similaires.

Valhalla sera ainsi bien plus poussé en termes d'histoire et restera très proche de la réalité : l'expansion viking sera au coeur du titre. On profitera de batailles bien plus denses que dans les précédents volets avec un véritable contexte de guerre.

Côté configuration, Ubisoft recommande l'usage d'un SSD pour le stockage des données... alors même que le reste des prérequis n'est pas si élevé .

Le jeu sera jouable à partir d'une configuration assez modeste (Ryzen3 1200 ou Intel 5 4460 associé à un GPU R9 380 4Go ou GTX 960 4 Go et 8 Go de RAM). La configuration ultra en 4K demandera toutefois une machine assez solide à base de Ryzen 7 3700X ou Intel i7 9700K associé à une RX 5700XT 8Go ou RTX 2080 8Go et 16 Go de RAM. Côté espace de stockage, on évoque 50 Go.

Assassin's Creed Valhalla est attendu à compter du 10 novembre prochain.