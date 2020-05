Assassin's Creed Valhalla : Parkour, infiltration et personnalisation au menu

Ubisoft continue de dévoiler toujours plus son prochain volet d'Assassin's Creed : Valhalla et nous explique désormais quelques mécaniques qui seront au coeur du jeu.

C'est Ashraf Ismail, directeur créatif d'Assassin's Creed Valhalla qui a récemment donné quelques informations sur le gameplay du prochain jeu d'Ubisoft au Washington Post.

Ce dernier explique ainsi que la progression en mode "parkour" qui fait une des particularités des Assassin's Creed sera bel et bien au rendez-vous. Le level design a été spécialement pensée pour exploiter cette progression assez spectaculaire qui mêle course, saut, escalade et cascades dans des enchainements très rapides et fluides. Il faudra donc s'attendre à des environnements offrant beaucoup de verticalité ou d'obstacles.

Par ailleurs, le jeu devrait aussi faire la part belle à la furtivité. Ubisoft souhaite ainsi tempérer les idées selon lesquelles les Vikings étaient des barbares incontrôlables : la stratégie pourra permettre de remporter certains combats très facilement, bien plus que des affrontements directs.

Le héros principal du jeu, Eivor pourra ainsi retirer sa capuche ou la mettre pour passer plus inaperçu dans une foule. Le retour de la lame secrète capable d'assassiner en 1 coup est également au menu, permettant ainsi de mieux organiser les éliminations et infiltrations de camps sans alerter la garde.

Le directeur créatif nous dévoile que le héros rencontrera les Assassins très tôt dans le titre, et qu'il bénéficiera ainsi rapidement des techniques propres à la guilde.

Il a également été expliqué que le joueur pourra, pour la première fois dans la franchise, changer la couleur de cheveux du personnage principal ainsi que la forme de sa barbe, en marge des peintures de guerre et autres tatouages.