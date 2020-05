Assassin's Creed Valhalla : Ubisoft détaille son jeu

Après avoir officialisé Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft en dévoile un peu plus sur l'histoire qui sera au coeur de son prochain jeu vidéo.





Les rumeurs évoquaient depuis de longs mois déjà la sortie d'un Assassin's Creed couvrant l'époque des conquêtes viking. Et il sera donc bien question de suivre les aventures d'un guerrier viking chargé d'assurer la migration de son peuple depuis la Norvège vers l'Angleterre pendant le 9e siècle.

Ubisoft a confirmé que le jeu proposerait plusieurs grandes villes reproduites selon des archives réelles. Londres, Winchester et Jorvik ont ainsi été confirmées. Le jeu devrait s'étendre sur les 4 royaumes anglais : le Wessex, la Northumbruen, l'Est-Anglie et la Mercie.

Le joueur sera ainsi confronté au roi Alfred le Grand et ses armées, bien décidées à ne pas laisser les envahisseurs vikings s'installer sur l'archipel.

Eivor, le personnage principal, fera la rencontre de la guilde des Assassins et embrassera ainsi la guerre qui fait rage entre les 'Hidden Ones" et l'Ordre des Anciens (templiers). Le joueur devrait avoir droit à un scénario aux embranchements multiples et il pourra façonner l'histoire par ses choix politiques, mais aussi des mariages ou affinités.

Il sera possible de se battre avec une arme dans chaque main, avec la possibilité de manier chaque main avec précision. Les boucliers seront de retour et il les affrontements seront bien plus sanglants que dans les précédents volets, on parle ainsi de possibilité de décapiter les opposants ou de les démembrer intégralement.

Cet épisode devrait être ponctué de batailles terrestres importantes impliquant des centaines de PNJ. Eivor sera accompagné d'un corbeau, oiseau représentant Odin dans la mythologie nordique qui lui offrira quelques avantages au cours du jeu. Le joueur pourra également aller voguer sur l'eau grâce à des drakkars personnalisables, il sera possible d'organiser des pillages et autres raids.

Ubisoft précise que de nombreuses activités annexes seront proposées comme la pêche, chasse, jeu de dés, jeu à boire et autre...

La personnalisation des personnages et équipements sera plus poussée qu'aucun autre volet de la franchise. Plus d'informations seront communiquées dans les jours qui viennent.