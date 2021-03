Assassin's Creed : plus d'infos sur le prochain volet

Assassin's Creed Valhalla cartonne actuellement et est le volet qui bat tous les records de la franchise chez Ubisoft. Et même si Ubisoft a prévu énormément de contenu pour son jeu cette année, l'éditeur planche déjà sur le prochain volet.

Nous avions déjà eu droit à quelques fuites concernant le prochain Assassin's Creed, on évoquait alors un titre centré sur l'Asie à l'époque féodale... De nouvelles fuites sont actuellement rapportées par des sources internes sur 4Chan.

Premier élément avancé : le prochain Assassin's Creed sortirait bel et bien cette année en 2021... Chose difficile à croire tant Ubisoft a prévu de contenu pour Valhalla... Et puis Ubisoft a bien compris qu'il n'était pas rentable de proposer un AC par année, surtout pour sortir un titre dans la hâte, criblé de bugs et autres problèmes... Le succès de Valhalla se doit ainsi au thème abordé, mais pas seulement : la franchise a fait une pause d'un an sans nouveau volet, et Valhalla a été présenté comme mieux fini et peaufiné... Cela n'a pas empêché d'y constater foule de bugs, mais on imagine le désastre que cela aurait pu être s'il était sorti 1 an plus tôt.

Ajoutons à cela deux éléments de taille : Ubisoft fait un carton plein avec Valhalla, ce qui prouve que l'attente en vaut la chandelle d'une part. D'autre part, depuis 2020 et la crise sanitaire, la majorité des projets lancés dans le jeu vidéo ont été retardés... Il est donc très peu probable que la rumeur d'une sortie en 2021 se confirme à moins d'une sortie en toute fin d'année.



La guerre de Cent Ans en toile de fond ?

Autre information partagée qui s'oppose aux premières fuites : l'époque abordée dans cet épisode. Ubisoft Sofia aurait choisi le contexte de la Guerre de 100 ans, soit une période située entre les années 1337 et 1453 centrées sur la guerre opposant les Plantagenêt aux Valois, soit l'Angleterre contre la France. On incarnerait un chevalier et l'on assisterait à des phases de sièges de châteaux, joutes, combats d'arène...

La source indique que le joueur rencontrerait Nicolas Flamel, un alchimiste qui lui proposera des potions et de l'équipement à l'image de Lénoard de Vinci dans Assassin's Creed 2.

Le titre du jeu est également évoqué avec Assassin's Creed Tournament, mais cela pourrait n'être qu'un nom de code interne à Ubisoft.

Difficile de confirmer ou d'infirmer les éléments partagés ici, mais beaucoup de joueurs indiquent déjà leur déception concernant la période évoquée, et nombreux sont ceux qui partagent leur préférence pour les premières fuites et une orientation du jeu vers l'Asie.