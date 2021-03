Est-ce vraiment utile d’assurer son iPhone ?

Le prix d’achat d’un iPhone est si élevé que de plus en plus de personnes optent pour la location ou encore l’achat à paiement échelonné. Bien que cela ne change en rien le prix final, qui démarre dès 909 € pour l’iPhone 12, la pilule est psychologiquement plus facile à avaler de cette manière. C'est cette raison qui pousse de nombreux Français à faire le choix de prendre une assurance premium pour leur iPhone afin de le protéger contre les risques de casse ou de vol.

Savez-vous que vous avez deux fois plus de chances de faire tomber votre smartphone lors d’une pratique sportive ? Il va sans dire que le bris d’écran est le risque nº1 qui vous pend au nez. Et, si vous avez des enfants à la maison, la situation n'est guère meilleure, ces derniers étant très souvent attirés par les smartphones dernier cri de leurs parents ! Enfin, si vous habitez une grande ville, le vol de smartphone est un risque à ne pas négliger.





C'est pour l'ensemble de ces raisons que les solutions d’assurances se sont multipliées, tant chez Apple qu'à travers de nombreuses sociétés spécialisées. Mais il est toutefois bien difficile de s’y retrouver parmi toutes les offres et de faire le bon choix. Un assureur comme Klinc s'est ainsi spécialisé dans les appareils électroniques afin de protéger vos produits high-tech contre les risques du quotidien, tels que la casse ou le vol. Les possibilités d'assurance sont multiples et s'adaptent au mieux à votre situation et votre budget : avec ou sans franchise et avec la possibilité très intéressante d’opter pour la modalité à la demande, afin d’activer et désactiver votre assurance au gré de vos besoins. En un simple clic, vous pouvez tout contrôler depuis votre application Klinc !

De nombreux acheteurs d'iPhone ont eu de bien mauvaises surprises, notamment ceux ayant opté pour un achat avec un paiement en plusieurs fois auprès de leur opérateur. Imaginez un instant que votre iPhone est endommagé ou bien volé après quelques semaines seulement et que vous devez continuer à payer la somme restante à votre charge pour un appareil que vous ne possédez plus…tout cela, car vous n’aviez pas d’assurance.

C’est là tout l'intérêt de l’assurance. Un accident est très vite arrivé et rares sont les personnes à pouvoir dire qu’elles n’ont jamais fait tomber leur iPhone accidentellement. Il est par conséquent plus prudent de payer une petite somme tous les mois pour éviter d’avoir à débourser une somme colossale s’il arrive malheur à l’un de vos appareils. Même si l’assurance dispose d’une franchise, qu'il est d'ailleurs possible d'éviter en payant un peu plus, vous resterez toujours gagnants, car les coûts de réparation pratiqués par Apple sont généralement très élevés.

L'iPhone conserve incroyablement bien sa valeur marchande, y compris après plusieurs années. Une assurance permet de le maintenir en bon état pour le revendre ensuite à un bon prix.

En bref, souscrire à une assurance pour smartphone vous facilitera la vie en cas de sinistre et vous épargnera des frais de réparation exorbitants. Il est donc préférable de bien la choisir en prenant soin d’opter pour une assurance qui s’adapte parfaitement à vos besoins et qui couvrira votre iPhone contre tous les risques du quotidien.