Pensez à une assurance pour tous vos appareils nomades

Article rédigé en partenariat avec Carrefour

Il n'y a pas que l'assurance pour le smartphone, qui est celle venant sans doute le plus immédiatement à l'esprit. Avec l'explosion des appareils mobiles dans les foyers, il est également possible de souscrire à une assurance d'appareil nomade plus exhaustive. Un choix dès lors plus judicieux en la matière pour ceux qui veulent une plus grande tranquillité d'esprit.

Avec une procédure facilitée directement en ligne, c'est ce que propose Carrefour Assurance via une Assurance Multi Nomades qui couvre le vol (pas la perte), le dommage matériel (casse non intentionnelle) et l'oxydation (corrosion par effet chimique des composants) causés aux appareils assurés. Pas de limitation sur le nombre d'appareils assurés, même si le large panorama n'est pas pour autant complet.

Ces appareils peuvent en effet être des ordinateurs portables, baladeurs audio et vidéo, appareils GPS, tablettes tactiles, liseuses, consoles de jeu portables, appareils photo et caméscopes, en plus des smartphones voire des téléphones portables plus basiques.

Pour ces types d'appareils, l'assurance couvre tout appareil de moins de trois ans à la date du sinistre, acheté neuf mais aussi reconditionné à neuf au sein de l'Union européenne. En cas de sinistre, il suffira de produire une facture d'achat. Il n'est ainsi pas nécessaire de tout lister au préalable.

Tous appareils confondus, il y a une limite à deux sinistres par année d'assurance. Lors de l'indemnisation, une franchise de 15 % de la valeur d'achat de l'appareil est appliquée et déduite de l'indemnité. Dans le cadre d'une formule Essentielle à 14,90 € par mois, l'indemnisation est de jusqu'à 400 € par an pour les sinistres sur les smartphones et de jusqu'à 800 € par an pour les autres appareils nomades.

Une formule Sérénité est à 19,90 € par mois pour une indemnisation de jusqu'à 650 € par an sur les smartphones et de jusqu'à 1 500 € par an pour les autres appareils. À noter qu'à chaque fois, il y a un seuil d'intervention de 25 € par sinistre. L'adhésion est évidemment résiliable à tout moment à l'issue de la première année d'assurance, par le biais de l'envoi d'un courrier de notification.

À partir de 5,90 € par mois, Carrefour Assurance propose aussi une Assurance Mono Nomade pour couvrir un appareil nomade (pas pour l'oxydation) et une Assurance Mono Téléphone pour couvrir un smartphone (également sans la partie corrosion des composants).