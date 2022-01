Il fait environ 1 kilomètre de diamètre et s'élance à plus de 19,56 km par seconde : un astéroïde géocroiseur va passer à proximité de notre Terre ce mardi 18 janvier.

C'est à 21h51 heure de Paris ce mardi que 1994 PC1 s'approchera de notre planète. La NASA estime que l'astéroïde est "potentiellement dangereux", du fait de sa taille et de sa trajectoire.

S'il venait à heurter la surface de la Terre, les dégâts pourraient être considérables, qu'il frappe ou non une zone habitée. On estime que sa trajectoire le fera passer à une distance de 1,93 million de kilomètres de nous, soit cinq fois la distance entre la Terre et la Lune.

L'orbite de l'astéroïde est connue de longue date, on sait qu'il ne devrait pas heurter notre planète, mais à cette vitesse tout élément capable de dévier sa trajectoire pourrait changer la donne, et nous ne disposons actuellement d'aucune contre-mesure.

C'est pour cela que la NASA a lancé en novembre le projet DART qui vise à modifier la trajectoire d'un astéroïde.