Échec de Rocket d'Astra avec deux satellites pour la Nasa

" Nous avons eu un vol nominal du premier étage. L'étage supérieur s'est arrêté trop tôt et nous n'avons pas réussi à mettre les charges utiles en orbite (ndlr : moins de 20 kg). " La start-up américaine Astra Space (ou Astra) fait ainsi part de ses regrets à la Nasa.

Pour le compte de l'Agence spatiale américaine, Astra Space devait placer sur orbite avec son lanceur léger Rocket 3 les deux premiers satellites sur les six prévus pour la constellation TROPICS (Time-Resolved Observations of Precipitation structure and storm Intensity with a Constellation of Smallsats).

En orbite terrestre basse à 600 km d'altitude, ce sont des nanosatellites de type CubeSat 3U dans le cadre d'une mission d'observation de la Terre pour l'étude de la formation et du développement des cyclones tropicaux. La constellation doit avoir un taux de revisite de moins d'une heure.

Deux autres lancements prévus pour Astra

" Nous regrettons de ne pas pouvoir livrer les deux premiers satellites TROPICS. Rien n'est plus important pour notre équipe que la confiance de nos clients et la livraison réussie des satellites TROPICS restants ", a réagi Chris Kemp, le patron d'Astra Space.

Les deux autres lancements de satellites TROPICS par Astra étaient initialement prévus en juin et juillet. " Même si nous sommes déçus pour l'instant, nous savons qu'il est important de prendre des risques ", a déclaré Thomas Zurbuchen.

Souce : Astra Space / NasaSpaceFlight

L'administrateur associé pour la direction des missions scientifiques de la Nasa souligne que si le lancement avec Astra ne s'est pas déroulé comme prévu, " la mission a offert une grande opportunité pour de nouvelles capacités scientifiques et de lancement. "

Les trois lancements de satellites TROPICS par Astra Space représentent un contrat de moins de 8 millions de dollars pour la Nasa. Thomas Zurbuchen évoque des missions peu coûteuses et une multiplication des possibilités d'accès à l'espace pour les chercheurs.

Sur un total de sept tentatives, la fusée Rocket 3 d'Astra Space affiche au compteur deux succès avec des vols orbitaux.