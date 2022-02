Futurs astronautes de l'ESA : plus que 1 361 candidats dans la course

L'Agence spatiale européenne (ESA) a récemment indiqué que 1 361 personnes sont encore en lice pour devenir des astronautes européens à l'issue de la campagne de recrutement qui avait enregistré un nombre record de candidatures, soit un total de 22 523 dossiers valides reçus.

Parmi les 1 361 personnes restantes, 831 sont des hommes et 530 sont des femmes. La France avait le plus de candidats (7 087 personnes) et reste largement en tête des pays avec le plus de postulants sélectionnés à ce stade, à savoir 404 dont 250 hommes et 154 femmes.

Derrière la France, c'est l'Allemagne avec 194 candidats toujours dans la course (99 hommes et 95 femmes), puis le Royaume-Uni avec 166 candidats (89 hommes et 77 femmes) et l'Italie avec 159 aspirants astronautes (122 hommes et 37 femmes).

Une annonce l'automne prochain

L'ESA indique que les 1 361 personnes sélectionnées pour la deuxième phase passeront une journée complète de tests de performance psychologique dans un établissement en Europe. Les candidats astronautes ayant réussi ces tests auront droit à des entretiens psychologiques, des tests de groupe et des examens médicaux.

Pour les ultimes candidats ayant franchi toutes ces étapes, ils seront invités à des entretiens de recrutement. La nouvelle promotion d'astronautes de l'ESA - quatre à six personnes - devrait être annoncée à l'automne 2022, avec également la création d'une réserve d'astronautes susceptibles de participer à des vols spatiaux commerciaux.

La campagne de recrutement d'astronautes européens a par ailleurs été ouverte à des personnes présentant un certain degré de handicap physique. Une seule personne en situation de handicap sera au final retenue parmi les 27 candidats invités à la deuxième phase (sur 257 candidats ayant postulé).