La fonction "messages éphémères" est une fonctionnalité déjà connue sur diverses applications, notamment sur Snapchat et Signal, mais nous ne traiterons que de WhatsApp dans cette astuce.

Si vous activez l'option "messages éphémères", tous les prochains messages d'une discussion disparaîtront après 24 heures, 7 jours ou 90 jours selon votre choix de configuration. Toutefois, les messages peuvent être sauvegardés ailleurs. Il est possible de l'activer pour des conversations spécifiques ou pour toutes les discussions.

Notons que les messages envoyés ou reçus avant l'activation de la fonction de messages éphémères ne seront pas impactés et vous y aurez toujours accès. De plus, cette option est activable sur tous les supports, Android, iOS et logiciel de bureau.

Pour des conversations spécifiques :

Android, iOS et app de bureau : votre conversation > cliquer sur le numéro du contact > Messages éphémères > choisir la durée du message.

Pour tous les chats :