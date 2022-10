Quels sont les critères pour une bonne vignette ?

Certains critères sont importants, voire indispensables pour que YouTube accepte votre vignette. Cette dernière doit être la plus grande possible, elle servira d'image d'aperçu dans le lecteur intégré. L'image doit avoir ces caractéristiques :

avoir une résolution d'au moins 1 280 x 720 px

être au format d'image JPG ou PNG

un poids qui ne doit pas dépasser 2 Mo

être au format 16:9

Comme tout contenu, l'image doit respecter le règlement de la communauté et ne pas contenir d'incitation à la haine, de violence, de nudité ou de contenus à caractère sexuel et enfin de contenus dangereux ou nuisibles.

Attention, si vous transgressez ceci, vous pouvez subir un interdit de 30 jours ou pire encore voir simplement votre compte définitivement clôturé.

Des conseils à retenir

Quelques conseils pour la réalisation de votre vignette :

Votre vignette doit accrocher le regard ! Par exemple, utilisez des couleurs vives, avec une image claire et de bonne qualité, sans pixellisation et avec une police d'écriture simple à lire (privilégiez les majuscules pour un meilleur impact.

Pour donner envie à l'internaute de cliquer sur votre vignette, ce dernier doit comprendre en un coup d'œil le contenu de votre vidéo. Par exemple, votre vidéo va parler d'un nouveau casque virtuel ? Il faut que ce dernier s'affiche sur la vignette.

Vous devez montrer vos émotions. Par exemple, votre étonnement lorsque vous rentrez dans le métavers.

Essayez de choisir un élément récurrent propre à votre chaîne, par exemple toujours la même police d'écriture, ou bien directement votre logo.



Créez votre vignette personnalisée

Il existe énormément de logiciels qui permettent de créer des images, comme Photoshop ou Gimp. Mais ces derniers ne sont pas forcément super accessibles pour un néophyte. Il existe également des sites dédiés qui permettent de créer une miniature YouTube où vous pouvez bénéficier d'une bibliothèque d'images, de modèles, de logos, de polices, d'animations ou encore d'arrière-plans.

Prenons par exemple Vista Create qui propose ce service. Il vous suffit d'aller sur leur site, de créer un compte et de vous laisser guider !

La version gratuite Starter suffit amplement, elle propose de base plus de 75 000 modèles de designs proposés, plus d'un million de photos, vidéos et vecteurs, un kit de marque avec couleurs, logos et polices, des polices, musiques, animations, arrière-plans et objets gratuits, 10 Go de stockage pour vos fichiers et projets et enfin une publication directe sur Facebook, Instagram et Pinterest ! Il existe également une version Pro, facturée 10 € par mois, pour ceux qui veulent vraiment pousser encore plus loin l'expérience.

Pour créer une vignette dans Vista Create, vous avez deux possibilités. La première est de commencer à partir d'un des modèles que vous propose le site. Vous avez le choix entre plusieurs thèmes différents comme aliments, art, beauté, sport et bien d'autres encore. Vous pouvez aussi chercher un modèle dans la barre de recherche.

Une fois que vous avez choisi votre modèle, vous pouvez l'éditer pour qu'il soit en raccord avec votre vidéo. Par exemple dans ce screen, j'ai changé le texte et déplacé quelques éléments.

L'autre possibilité que vous offre Vista Create est de partir d'une feuille blanche et de sélectionner les éléments dont vous avez besoin.

Bien sûr, vous avez la possibilité d'importer vos images ou vidéos afin d'obtenir une vignette totalement personnalisée ou bien d'utiliser celles proposées par le site.

Voilà, vous savez maintenant comment fabriquer de superbes vignettes personnalisées pour vos vidéos YouTube, il ne vous reste plus qu'à passer à l'étape du montage de votre vidéo, et à l'optimisation SEO.