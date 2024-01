Il est essentiel de protéger les données sensibles stockées sur une clé USB, et le cryptage est une mesure de sécurité efficace. En cryptant votre clé USB, vous pouvez protéger les fichiers et les données personnelles qu'elle contient, même lorsque vous les utilisez sur d'autres ordinateurs. Cela garantit que seules les personnes disposant du mot de passe approprié pourront accéder au contenu de la clé, même en cas de perte ou de vol.

Sous Windows 10 et Windows 11, vous avez plusieurs possibilités pour crypter efficacement une clé USB. La première méthode consiste à utiliser BitLocker, l'outil de chiffrement intégré de Windows. La deuxième méthode implique le téléchargement d'un logiciel de cryptage tiers. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, vous pourrez crypter votre clé USB de manière sécurisée et protéger les données qu'elle contient contre les regards indiscrets.

Comment crypter sa clé USB avec BitLocker ? (outil de Windows)