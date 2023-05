Depuis toujours WhatsApp vous donne la possibilité d'envoyer des photos et des vidéos à vos contacts, mais savez-vous qu'il est également possible d'envoyer votre position géographique ?

C'est très pratique si vous rencontrez quelqu'un et que vous voulez lui demander de vous rejoindre à un lieu très précis. Vous pouvez également choisir le temps pendant lequel vous souhaitez partager votre position avec votre correspondant afin qu'il (elle) puisse vous rejoindre sur le lieu où vous êtes et ne plus ensuite pouvoir vous traquer. Les temps de diffusion sont fixés de 15 minutes à 8 heures.

Voici comment faire, selon le type d'appareil que vous utilisez :

Sous iOS : chat > chat spécifique > cliquer sur le "+" à gauche de la boîte de message > localisation > partager la localisation en direct > sélectionner la durée.

Avec Android : chat > chat spécifique > cliquez sur le trombone à droite de la boîte de messagerie > emplacement > partager l'emplacement en direct > sélectionner le temps de partage.

Vous pouvez voir toutes les personnes avec lesquelles vous partagez votre position en direct en ouvrant les paramètres > compte > confidentialité > position en direct.