Tout utilisateur de Windows a déjà fait la mauvaise expérience du PC qui crash, et qui ne répond plus du tout. Si votre souris ne fonctionne plus et que vous ne pouvez pas cliquer sur la croix pour fermer un programme, il existe plusieurs solutions pour y parvenir.

Le raccourci Alt+F4

Ce dernier a pour fonction de fermer le programme ouvert sur votre bureau et peut être utilisé au quotidien pour fermer n’importe quelle fenêtre ouverte.

Un clic droit sur le logo de l'application

Vous pouvez effectuer un clic droit, dans la barre des tâches, sur l'icône de l'application que vous souhaitez fermer. Ensuite, cliquez sur l'option "Fermer toutes les fenêtres". Cette astuce est notamment utile pour les outils de bureautique comme Word ou Excel.

Utiliser le gestionnaire des tâches de Windows

Lorsque tout devient compliqué, il faut attaquer à la source. Il vous faudra appuyer sur un ensemble de touches afin de lancer le gestionnaire de tâches. Appuyez simultanément sur les touches "Ctrl + Maj + échap". Une fois ouvert, allez dans l'onglet "Processus", retrouvez l'application qui ne répond pas, faites un clic droit dessus et cliquez sur "Fin de tâche" pour la fermer.

Pour les utilisateurs de Windows 11

Une nouvelle fonctionnalité est apparue avec la dernière distribution proposée par Windows. Vous pouvez désormais vous rendre dans les paramètres pour forcer la fermeture d'une application en allant dans "Paramètres > Applications > Applications et fonctionnalités", en cliquant sur les trois petits points à droite de l'application souhaitée, en choisissant "Options avancées" et en cliquant sur le bouton "Terminer".

Pour les fous furieux de l'invite de commande

Si vous êtes à l'aise avec les commandes, vous pouvez utiliser l'invite de commandes en tapant "tasklist" pour voir la liste des processus en cours d'exécution et la commande Windows nommée "taskkill" pour fermer une application qui ne répond pas.

