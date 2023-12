Annonces, offres commerciales, sollicitations, bulletins d'information, e-mails de confirmation de commandes en ligne, notifications de médias sociaux ou tout simplement tous les messages archivés...

Ces messages non lus peuvent saturer votre boîte de réception si vous ne prenez pas le temps de la vider régulièrement. Heureusement, il existe une petite astuce qui permet de supprimer tous ces e-mails non lus en une seule fois sans avoir à passer un temps considérable à les sélectionner par lots de 50. Voici comment procéder.

Gmail ne propose pas de fonction directe permettant de supprimer tous les messages non lus de votre boîte de réception. Cependant, il existe une technique pratique pour y parvenir. Voici les étapes à suivre pour marquer tous ces e-mails comme "lus" ou tout simplement les effacer :

Via votre navigateur favori

Accédez à Gmail

Utilisez la recherche avancée (bouton à droite dans la barre de recherche)

Sélectionnez "Messages non lus" dans le menu "Rechercher"

Choisissez votre plage de date et créez un filtre

Cliquez ensuite dans la coche "Supprimer" (ou "Marquer comme lu" si vous préférez) et cliquez sur "Créer un filtre".

Remplissez la coche en haut à gauche puis cliquez sur "Sélectionner toutes les conversations correspondant à la recherche".

Cliquez ensuite sur la corbeille et confirmez en cliquant sur "OK".

Depuis un mobile

Nous déconseillons fortement de faire ce genre de manipulation avec votre smartphone, car la tâche est bien plus fastidieuse. En effet, bien que le label is:unread soit bel et bien fonctionnel, il ne vous permet pas de faire un "Tout sélectionner" et vous devrez cocher chacun des mails à supprimer à la main...

Il est recommandé de passer par un ordinateur via votre navigateur préféré afin d'obtenir un résultat correct.

Supprimer vos mails entre deux dates

Pour supprimer vos e-mails par année, vous pouvez utiliser la commande suivante directement dans la barre de recherche de Gmail en remplaçant les AAAA par l'année souhaitée : is:unread after:AAAA/MM/JJ before:AAAA/MM/JJ

Cela vous permettra de sélectionner les messages non lus pour une année spécifique, ou dans un créneau précis, et de les supprimer. Par exemple, si vous souhaitez nettoyer votre boîte Gmail en supprimant les e-mails d'une année en particulier, vous pouvez utiliser cette astuce. Mais si vous souhaitez supprimer les messages entre le 8 janvier 2017 et le 15 avril 2018, vous pourrez, par exemple, utiliser : "is:unread after:2018/04/15 before:2017/01/08".