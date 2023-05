YT Saver est un logiciel permettant de télécharger les vidéos, musiques, playlists et autres contenus des chaines depuis YouTube, mais également depuis n'importe quelle autre plateforme.

Divers formats sont disponibles au téléchargement tels que MP4, MP3, MOV, AAC, WAV, etc. Vous avez également de larges possibilités quant à la résolution dans laquelle vous souhaitez extraire les vidéos, du 720p au 8K, tout est envisageable.

Les développeurs se livrent une guerre sans merci pour développer le logiciel le plus performant et le plus intuitif possible afin de simplifier la vie de milliers d'utilisateurs. YT Saver se démarque de par la qualité de l'application et sa simplicité d'utilisation. Mais avant de vous montrer comment cet utilitaire fonctionne, passons-le au crible.

Caractéristiques de YTY Saver :

Prise en charge de plus de 10 000 sites populaires (YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, Dailymotion, SoundCloud, Vevo, Vimeo, TikTok, Niconico, Bilibili, etc.) pour vous permettre de récupérer les médias hébergés dessus

Vidéo : MP4, MOV, WMV, AVI, FLV, MKV, HEVC MP4, HEVC MKV, 3GP, etc.

Audio : MP3, M4A, MKA, WAV, AAC, FLAC, AIFF, OGG

, avec la prise en charge de plusieurs résolutions vidéo telles que 480p, 360p, 720p, 1080p, 2K, 4K et 8K Possibilité de télécharger des listes de lecture , des chaines, des albums de YouTube ou Spotify en un simple clic

, des chaines, des albums de YouTube ou Spotify en un simple clic Vitesse de téléchargement annoncée comme jusqu'à 10 fois plus rapide que les autres téléchargeurs de vidéos

Extraction de vidéos depuis un timecode (depuis x secondes après le lancement de la vidéo)

(depuis x secondes après le lancement de la vidéo) Récupération des paroles et sous-titres dans différentes langues

Comment installer et utiliser YT Saver ?

Étape 1 : télécharger et installer YT Saver sur votre Mac (MacOS 10.10 et ultérieur) / PC Windows (7 à 11)



Étape 2 : il suffit alors de par exemple copier l'url de la vidéo YouTube que vous souhaitez récupérer depuis la barre d'adresse.



Etape 3 : définir le format de sortie (par exemple MP4), et la qualité que vous souhaitez (par exemple 1080P).



Etape 4 : coller l'url de la vidéo YouTube dans le logiciel.



Étape 5 : télécharger la vidéo YouTube directement. La vidéo sera accessible dans l'onglet "Téléchargé" et présente sur votre ordinateur.

Conclusion

YT Saver est un logiciel survitaminé permettant d'extraire du contenu de très nombreux sites et plateformes, notamment YouTube, Spotify, SoundCloud, etc. Cette polyvalence place ce logiciel en tête de ce que nous pouvons connaitre en termes d'extracteur de médias en ligne.

Notons que le site officiel de YT Saver propose des tutoriels pour télécharger une chanson Spotify et même pour apprendre à comment télécharger une vidéo Bilibili.

Dans ces tutos, vous constaterez que vous pouvez récupérer tout ce dont vous avons besoin sans avoir de compétences particulières, avec une simplicité déconcertante.

Gratuit avec option d'achat pour utilisation illimitée

A noter que vous pourrez tester gratuitement le logiciel YT Saver mais sa version de base est limitée (téléchargement de 3 vidéos, d'1 playlist et support limité des formats (MP4, MP3...). Afin de profiter pleinement de l'application, et de toutes ses possibilités, il faudra passer à la version payante, par exemple pour Windows :