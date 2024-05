Comme on l'a vu récemment, la nouvelle mise à jour de Windows 11, appelée KB5036980, a introduit des publicités dans le menu Démarrer.

Auparavant, Microsoft affichait des recommandations et suggérait des applications récemment utilisées dans la section "Recommandé" du menu Démarrer. Désormais, cette section a été renommée "Afficher les recommandations pour les conseils, les promotions d'applications, etc." et comprend des publicités pour des applications disponibles dans le Microsoft Store.

Bien que cette mise à jour reste facultative pour le moment, elle sera probablement déployée à grande échelle dans les semaines à venir. Toutefois, il est possible de désactiver ces recommandations facilement. Voici comment procéder :

Ouvrez les Paramètres de Windows (raccourci Windows + I).



Sélectionnez "Personnalisation" dans la colonne de gauche, puis la section "Démarrer" dans les options de personnalisation.



Repérez la ligne "Afficher les recommandations pour les conseils, les raccourcis, les nouvelles applications, etc."

Enfin, désactivez cette option.