Gmail ne permet d'envoyer que des fichiers jusqu'à 25 Mo. Cela peut poser problème si vous devez envoyer des pièces plus volumineuses et que le destinataire n'utilise pas des services comme Dropbox.

Il est cependant possible d'envoyer des fichiers allant jusqu'à 10 Go via Gmail (ou d'autres messageries) grâce à Google Drive, qui est en plus directement intégré à Gmail. Voici la marche à suivre sur ordinateur et sur l'application.

Envoyer des fichiers volumineux sur Gmail à partir d'un ordinateur

Rendez-vous sur Gmail et cliquez sur "Nouveau message". Dans la fenêtre de rédaction, cliquez sur l'icône Google Drive. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur l'onglet "Mon Drive", trouvez le fichier volumineux et cliquez sur "Insérer".

Si le fichier n'est pas encore sur Google Drive, cliquez sur l'icône trombone pour le télécharger directement depuis votre ordinateur. Google Drive s'occupera du reste et créera un lien pour le destinataire. Composez votre e-mail avec la pièce jointe, puis envoyez-le. Le destinataire recevra un lien pour télécharger le fichier.



Envoyer des fichiers volumineux via l'application Gmail