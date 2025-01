Lorsque vous planifiez un voyage, il peut être difficile de savoir quand réserver pour obtenir le prix le plus bas. Heureusement, Google Flights peut vous aider à trouver les offres les plus avantageuses en fonction de vos dates et de votre destination.

Google Flights, lancé par Google en 2013, est un moteur de recherche qui permet de comparer les prix des billets d'avion entre différentes compagnies aériennes et agences de voyages. Il offre de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à acheter vos billets au meilleur prix en analysant les tendances de prix et en envoyant des alertes lorsque des changements se produisent.

Voici comment utiliser Google Flights pour trouver des billets au meilleur prix :