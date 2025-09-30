Vous avez entendu parler de Gemini, l'IA de Google, mais connaissez-vous son super-pouvoir caché surnommé Nano Banana ? C'est une mise à jour récente de son outil de retouche photo qui vous permet de réaliser des montages bluffants en quelques secondes, juste avec des mots.

Le principe est très simple :



1. Ouvrez l'application Gemini (ou le site web).

2. Importez une ou plusieurs de vos photos.

3. Décrivez simplement ce que vous voulez faire.

Concrètement, voici 5 exemples de ce que vous pouvez réaliser :

Redonner vie à vos souvenirs

Vous avez de vieilles photos de famille en noir et blanc ? Importez-les et demandez à Gemini de les coloriser. L'IA analyse l'image et applique des couleurs réalistes, restaurant vos souvenirs avec une précision remarquable.

Devenir décorateur d'intérieur en un clic



Prenez une photo de votre salon, de votre chambre ou de n'importe quelle pièce. Maintenant, demandez à Gemini de changer le style. "Refais la déco dans un style scandinave", "ajoute une grande plante verte à côté du canapé", "peins le mur en bleu canard". Visualisez instantanément le potentiel de votre intérieur sans bouger un meuble.

Créer la photo de produit parfaite



Photographiez n'importe quel objet avec votre téléphone, même sur une table en désordre. Demandez ensuite à Gemini de l'isoler sur un fond blanc, comme pour une photo de site e-commerce. L'IA détourera l'objet proprement pour un rendu professionnel.

Changer de tête sans risque



C'est l'une des fonctions les plus amusantes. Prenez un selfie et demandez à l'IA d'essayer une nouvelle coiffure. "Donne-moi une coupe au carré", "fais-moi des cheveux longs et bouclés", "tente une couleur platine". C'est le moyen idéal de tester un nouveau look sans aucun regret.

Réaliser des montages surréalistes



La force de "Nano Banana" est de pouvoir combiner plusieurs images. Prenez une photo de vos amis et une autre d'un paysage de montagne. Demandez à Gemini de "placer les personnes de la première photo dans le décor de la seconde". L'IA fusionnera les deux avec un réalisme saisissant.

La particularité de cet outil est sa capacité à modifier radicalement une scène sans altérer l'apparence des personnes. Si vous demandez à changer de décor, votre visage, lui, restera parfaitement identique.