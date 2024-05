Lorsqu'on est confronté à une situation d'urgence, partager notre position peut s'avérer vital. Cependant, décrire l'emplacement exact par téléphone peut parfois être difficile, surtout dans des environnements inconnus ou retirés.

Heureusement, la géolocalisation de nos smartphones peut nous être d'une très grande aide dans ces cas-là. En effet, ils offrent maintenant tous une fonctionnalité de localisation avec des applications telles que Google Maps, Apple Plans ou Waze.

Ce que l'on sait moins, c'est que cette fonctionnalité est également utilisable dans les applications de messagerie.

Pour cela, il faut tout d'abord activer la localisation et disposer d'une connexion 3G / 4G / 5G ou Wi-Fi (les réseaux mobiles sont généralement plus fiables dans ces situations). Ainsi, en envoyant votre localisation à un contact via SMS, il pourra voir un point sur la carte : il s'agit de l'emplacement de votre smartphone. Votre contact pourra alors vous rejoindre en suivant l'itinéraire vers votre position ou partager l'information avec d'autres personnes si nécessaire.

Partager votre localisation par SMS sous Android

Ouvrez l'application Messages, sélectionnez une conversation ou commencez-en une nouvelle, appuyez sur le bouton "+" puis sur "Localisation". Confirmez votre position et envoyez le message à votre contact.





Partager votre localisation par SMS sous iOS

Dans l'application Messages, ouvrez une conversation ou démarrez-en une nouvelle, appuyez sur le bouton "+" puis sur "Position". Vérifiez votre emplacement sur la carte et envoyez-le.





Autre astuce : l'application What3words

What3words est un système de géolocalisation qui divise le monde en une grille de 3 mètres sur 3 et attribue à chaque carré une combinaison unique de trois mots qui permet d'identifier de manière précise et facilement mémorisable n'importe quel endroit sur la planète. Par exemple, la statue de la Liberté est située à l'emplacement "défiler.révélons.revisser" et la tour Eiffel à "goûtons.baisser.tapant".

L'application permet de partager facilement des emplacements à vos contacts ou aux services de secours et également de capturer des photos.

À noter que vous pouvez également partager votre localisation en temps réel via des applications telles que WhatsApp ou Messenger, ce qui permet à votre contact de suivre vos déplacements pendant une période que vous pouvez définir (15 minutes, 1 semaine, permanent...).