Lorsque vous vous inscrivez à un service en ligne ou créez un compte sur un site marchand, les informations demandées, c'est-à-dire votre adresse électronique, votre nom, prénom, adresse postale et parfois votre numéro de téléphone, peuvent être exploitées à des fins commerciales. En conséquence, vos coordonnées se retrouvent entre les mains de sociétés inconnues, et votre boîte de réception se remplit de courriers non sollicités.

Gmail vous donne la possibilité de filtrer ces courriels indésirables et d'identifier les services et les boutiques qui partagent ou vendent vos données en créant des adresses personnalisées sans avoir besoin de créer un nouveau compte : pour cela, il suffit d'ajouter un élément spécifique à votre adresse Gmail lors de votre inscription sur un site ou un service en ligne.

Par exemple, au lieu de prenom.nom@gmail.com, vous pouvez saisir prenom.nom+leclerc@gmail.com pour vous inscrire sur le site de Leclerc, et tous les courriels seront bien dirigés vers votre boîte de réception habituelle. Vous pouvez ainsi créer autant d'adresses personnalisées que vous voulez avec un seul compte Gmail (prenom.nom+orange@gmail.com / prenom.nom+amazon@gmail.com / ...).

Cependant, si vous recevez des messages de sociétés autres que celle avec laquelle vous vous êtes inscrit, cela signifie que vos données ont été partagées ou vendues à des tiers. Dans ce cas, vous pouvez créer une règle pour supprimer automatiquement les courriels reçus à cette adresse, et contacter le site ou le service concerné pour demander la suppression de vos données, conformément à la loi.