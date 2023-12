Que vous lisiez un message écrit ou écoutiez un vocal sur WhatsApp, votre interlocuteur le sait tout de suite. Une double coche bleue apparaît en effet dès que vous les avez lus, et pour les messages vocaux, l'icône micro ainsi que le point à gauche de l'onde vont également se colorer en bleu.

Cependant, il arrive qu'on veuille lire ou écouter un message sans en avertir l'expéditeur pour éviter les situations gênantes, parce qu'on a peut-être pas le temps ou simplement pas envie de répondre tout de suite.

C'est possible ! Pour cela, 2 astuces très simples existent sans passer par d'autres applications.

Désactiver la confirmation de lecture sur WhatsApp

La première astuce pour écouter discrètement un message vocal sur WhatsApp est de désactiver la confirmation de lecture. Plus aucun de vos contacts ne pourra alors voir lorsque vous lisez des messages ou écoutez des audios, mais prenez bien en compte que vous ne pourrez plus voir non plus les confirmations de lecture des autres.

Rendez-vous dans les paramètres de l'application (en bas à droite sur iOS, ou en haut à droite du menu sur Android) et allez dans "Confidentialité". Désactivez alors l'option "lire la confirmation".

Attention ! Lorsque vous réactiverez vos accusés de réception, les messages vocaux que vous avez écoutés seront automatiquement affichés comme lus avec l'icône micro en bleu.

Se transférer le message vocal sur WhatsApp

La deuxième astuce est de s'envoyer le message vocal que l'on veut écouter. C'est possible depuis l'apparition l'année dernière de la fonction Message Yourself, qui sert notamment de pense-bête et permet de s'envoyer des messages à soi-même.

Pour cela, sélectionnez-vous dans vos contacts et ouvrez une conversation. Retournez ensuite sur le message audio que vous souhaitez écouter. Si vous êtes sur iOS, restez appuyé dessus jusqu'à ce qu'un menu déroulant apparaisse. Appuyez alors sur "transférer", puis sur la petite flèche en bas à gauche, et choisissez-vous dans vos contacts pour vous transférer le message.

Si vous êtes sur Android, appuyez sur l'icône en forme de flèche pointant vers la droite, située dans la barre horizontale verte en haut de l'écran, et choisissez-vous comme destinataire pour vous envoyer l'audio.

Il ne vous reste alors plus qu'à le lire sans que personne ne le sache.