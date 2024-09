Jusqu'à récemment, les photos et vidéos partagées via WhatsApp étaient automatiquement compressées afin de minimiser l'utilisation des données mobiles et d'accélérer le téléchargement et l'envoi.

Désormais, une nouvelle option permet de choisir la qualité des fichiers que vous envoyez.

Pour envoyer une photo ou une vidéo en haute qualité, sélectionnez-la dans le module de partage de WhatsApp, puis, une fois le fichier ouvert dans la fenêtre d’édition, appuyez sur le bouton HD situé en haut de l’écran.

Les photos partagées avec cette option conserveront leur résolution d'origine.

Quant aux vidéos, elles seront encore compressées, mais avec une qualité maximale de 720p, ce qui correspond à la HD de base.