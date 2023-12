Parmi les nombreuses fonctionnalités de WhatsApp, on peut en trouver une qui permet de partager sa position en temps réel. Il est même possible de programmer une minuterie pour qu’un fichier de localisation soit envoyé à un groupe lorsque le téléphone s’éteint. Cet outil peut s'avérer très utile, notamment pour rejoindre quelqu'un plus facilement ou localiser rapidement un proche en cas de problème ou d'accident.

Cependant, comment faire lorsque vous souhaitez connaître la position d'un de vos contacts sans qu'il ne le sache ? Voici 2 astuces très simples et rapides.

Localiser secrètement quelqu'un sur WhatsApp à partir de son PC

Appuyez simultanément sur Ctrl+Alt+Del pour lancer le gestionnaire de tâches, puis ensuite sur Win+R. Entrez alors "cmd" dans le champ vide et tapez sur entrée. Une fois fait, tapez "etstat-an" dans le champ et appuyez à nouveau sur entrée toujours dans le champ. L’adresse IP de la personne apparaîtra alors.

Repérer la position d'une personne sur WhatsApp à partir de son smartphone

Pour cela, vous pouvez utiliser une application qui identifie l’IP, comme par exemple IPLogger, qui le fait en direct et rapidement.