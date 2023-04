Vous avez en effet la possibilité de supprimer tous les médias d'une conversation ainsi que vos emplacements récents, contacts envoyés, messages, photos, vidéos, autocollants, messages vocaux et documents. Vous avez également le choix de supprimer par type, par lot ou de manière unitaire. Il est enfin tout à fait possible de n'enlever que les photos d'un chat en laissant le texte par exemple, et vice-versa.

Voici le chemin d'accès à suivre afin d'effectuer cette suppression, et la manipulation est la même que ce soit sous iOS ou bien Android :

Paramètres > utilisation données et stockage > gérer le stockage > sélectionnez le contact > restez appuyé sur un média > cochez les cases de ce que vous voulez supprimer (images, vidéos, emplacements récents, etc...) > cliquez sur la poubelle.

Lorsque vous êtes sur la bonne fenêtre, vous pouvez trier les fichiers de plusieurs manières comme par exemple par taille ou du plus ancien au plus récent et inversement.