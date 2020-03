ASUS annonce un PC ROG STRIX GA35-G35DX à base de Ryzen 9 3950X

La marque Republic of Gamers d'ASUS voit son catalogue s'étoffer d'une nouvelle référence avec l'arrivée du ROG Strix GA35-G35DX qui s'installe sur le segment haut de gamme.

Il s'agit d'une tour de bureau orientée vers les joueurs qui offre un design assez radical et des performances de haut vol grâce à des composants particulièrement puissants.

On y trouve ainsi un processeur AMD Ryzen 9 3950X encensés pour ses performances dans les jeux avec ses 16 coeurs, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, le tout monté sur une carte mère ROG Strix X570 et 64 Go de RAM DDR4-3200. Le stockage est assuré par 1 To en NVMe M.2 et 2 To de HDD standard.

La tour est également équipée d'un système de watercooling doté d'un radiateur de 240 mm pour le CPU. ASUS annonce un fonctionnement silencieux avec seulement 35 db.

Plusieurs configurations sont attendues avec des prix et disponibilités encore inconnues.