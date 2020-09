ASUS dévoile ses nouveaux portables Zenbook et ExpertBook sous Intel Tiger Lake

ASUS a tenu hier soir une grande conférence afin de dévoiler ses nouvelles générations de produits, notamment au niveau de la gamme de portables Zenbook. Leur particularité ? Ils embarquent tous la nouvelle plateforme CPU Tiger Lake d'Intel.

ASUS fait ainsi entrer la 11e génération de processeurs Intel au coeur de ses ZenBooks, des CPU qui ont une double particularité : une consommation toujours mieux maitrisée, ainsi que, pour certains, l'intégration des premières générations de modules graphiques Intel XE.

Tous les nouveaux portables Zenbook d'ASUS profitent ainsi d'un certain nombre de points communs : la capacité d'embarquer jusqu'à 16 Go de RAM, un stockage maximum de 1 To en SSD NVMe PCIe 3.0, la gestion de l'alimentation en USB-C, la prise en charge du WiFi 6 et des sorties HDMI.

ASUS ZenBook Flip S (UX371)

Le ZenBook Flip S est présenté comme un ultracompact qui ne mesure que 13.9 mm d'épaisseur pour 1.2 Kg sur la balance. Il propose un écran tactile OLED 4K UHD NanoEdge avec une couverture de 100% du DCI-P3 et une validation Pantone. Il a la particularité de proposer une charnière autorisant une bascule de l'écran à 360 degrés pour une utilisation en mode tablette. Il dispose par ailleurs d'un nouveau stylet actif ASUS Pen proposant 4096 niveaux de pression.

Pour plus de confort, il est doté de l'ASUS NumPad 2.0 : un trackpad surdimensionné qui propose un rétroéclairage pour la saisie numérique. Par ailleurs le clavier bord à bord permet d'embarquer des touches supplémentaires.

Il embarque une batterie de 67 Wh qui promet jusqu'à 16 heures d'autonomie. Son prix est annoncé à partir de 1999€, la disponibilité est fixée au 4e trimestre.

ASUS ZenBook S

Le ZenBook S est un ultraportable avec écran de 13,9 pouces qui lance un nouveau format 3:2. Son épaisseur est de 15,7 mm et il pèse 1,35 Kg.

La particularité du modèle est qu'il embarque un écran NanoEdge tactile 3,3K (3300x2200 pixels) qui étend la surface de travail et réduit la nécessité du défilement de pages. Là encore, on évoque une couverture de 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3.

Le ZenBook S embarque la solution graphique Intel XE introduite avec la génération Tiger Lake. L'autonomie annoncée est de 12 heures et le prix annoncé est de 1999€.





ASUS ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL)

ASUS ZenBook 14 (UX435EA/EG)

Les Zenbook 14 classiques et Ultralight partagent certains points communs : notamment une dalle 14" Full HD couvrant 100% de l'espace colorimétrique sRGB, la présence de deux ports USB-C Thunderbolt 4, un ScreenPad et une association Intel Core de 11e génération avec partie graphique Intel Xe ou GeForce MX 450.

La version Ultralight se distingue par son poids de 980 grammes comparé à 1.19 Kg pour le standard. Les prix respectifs des appareils sont fixés à 1599€ et 1499€

ASUS ZenBook Flip 15 (UX564)

Le ZenBook Flip 15 propose un écran de 15 pouces OLED 4K UHD NanoEdge a fort contraste validé Pantone et qui couvre 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3. Il propose une charnière à 360 degrés, est livré avec un ASUS Pen sensible à 4096 niveaux de pression.

Côté configuration, il embarque comme les autres un CPU Intel de 11e génération avec une partie graphique pouvant aller jusqu'à la GeForce GTX 1650 Ti. Son prix est annoncé à 1999€.





ASUS ExpertBook B9 (B9400)

Le plus impressionnant des portables présentés par ASUS était sans conteste l'ExpertBook B9 qui s'installe dans un châssis de nouvelle génération développé pour l'occasion par ASUS. Il s'agit d'un boitier en alliage de magnésium - lithium qui combine robustesse et légèreté. De fait, le portable ne pèse que 880 grammes sur la balance.

Il propose un écran de 14 pouces Full HD Nanoedge qui couvre 100% du spectre sRGB. Il propose un ASUS Numpad, un clavier plein format. Il peut également embarquer jusqu'à 32 Go de RAM DDR4, jusqu'à 2 x 1 To SSD NVMe. Sa batterie de 66 Wh promet également jusqu'à 23 heures d'autonomie, il sera donc le compagnon idéal du travail en mobilité.