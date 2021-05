ASUS : la gamme de portables ROG et TUF passe aux processeurs Intel de 11e gen

ASUS suit la sortie des processeurs et composants graphiques pour proposer une mise à jour d'une partie de son catalogue de PC portables ROG dédiés au jeu et embrasse les processeurs Intel de dernière génération

ASUS ROG met ainsi à jour ses PC portables Zephyrus M16, S17 et TUF Gaming F15 et F17 en y intégrant les derniers processeurs Intel Tiger Lake-H en 45W.



ROG Zephyrus M16

Le ROG Zephyrus M16 est une initiative compacte chez ASUS avec un écran de 16 pouces 165 Hz WQHD au format 16:10 logé dans un châssis de 15 pouces.



Le M16 propose des bordures ultra minces avec 94% de taux d'occupation de l'écran, un châssis ultra fin avec 19,9mm d'épaisseur maxi et un poids limité à 1,9 Kg. Il embarque malgré tout un système sonore de 6 HP et une connectique complète.

En interne, ASUS a vu grand avec un CPU Intel Core i9-11900H associé à une carte graphique GeForce RTX 3070, 2 To de stockage, un nouveau système de refroidissement intégrant 6 caloducs, des ventilateurs à 84 pales pour réduire les turbulences, et une pâte thermique au métal liquide. ASUS promet jusqu'à 10 h d'autonomie en utilisation mixte, et une recharge rapide permettant de récupérer 50% de batterie en seulement 30 min de charge. Le M16 profite également de la technologie Ergolift qui permet de surélever légèrement la base du portable lorsque l'écran est déployé. Le M16 sera commercialisé au cours du troisième trimestre à partir de 1799€

Zephyrus S17





Le Zephyrus S17 propose un écran de 17 pouces QHD 165 Hz G-Sync et Advanced Optimus, ou se décline en configuration 4K en 120 Hz adaptive-Sync, les utilisateurs pourront ainsi choisir leur dalle en fonction de leur usage.

Ce nouveau S17 se démarque des autres portables du marché par l'intégration du système de charnière introduite dans la dernière génération de Zephyrus Duo. Mais au lieu d'avoir un écran secondaire qui bascule vers l'avant, c'est le clavier RGB à touches optomécaniques qui s'oriente à 5 degrés pour un meilleur confort en usage et qui évite par là même le recours aux repose-poignets. Cette technologie baptisée AAS ne profite pas qu'au confort direct de l'utilisateur : elle permet également d'ouvrir des clapets favorisant le brassage de l'air dans le châssis pour optimiser le refroidissement.

Là encore, on retrouve le dernier CPU d'Intel Core i9-11900H dans la configuration la plus évoluée, ainsi qu'une carte graphique GeForce RTX 3080 et jusqu'à 48 Go de RAM. Le système de ventilation optimisé permet également de réduire la dimension du portable qui n'excède pas 2 cm d'épaisseur une fois fermés.

La partie son n'est pas en reste avec un système à base de 4 haut-parleurs (2 tweeters et 2 woofers) compatibles Dolby Atmos. Le Zephyrus S17 sera proposé à partir du 3e trimestre au prix de 2499€ pour le modèle d'entrée de gamme.

La gamme TUF Gaming d'ASUS n'est pas oubliée non plus !





ASUS a également annoncé que les portables TUF Gaming F15 et F17 profitaient également d'une mise à jour matérielle. Faisant partie de la gamme plus accessible de la marque, ASUS n'a toutefois pas fait de concession au plan matériel.

Les deux portables qui se déclinent respectivement avec des écrans de 15 et 17 pouces profiteront ainsi d'une nouvelle batterie de 90 Wh et d'un châssis renforcé toujours compatible MIL-STD-810H.

La version 15,6 pouces proposera une dalle Full HD jusqu'à 240 Hz (limitée à 144Hz pour la 17 pouces) et on y trouvera le processeur IIntel Core i9-11900H avec jusqu'à 32 Go de DDR4 sur les configurations les plus avancées, le tout appuyé par 1 To de SSD.

Les deux portables se limitent aux RTX 3060 ainsi qu'aux RTX3050 et 3050 Ti.

Les deux appareils seront proposés à partir de la fin du mois de juin en France à des prix respectifs de 899 et 999€.