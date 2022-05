ASUS met de l'OLED dans ses nouveaux Zenbook Pro et Pro Duo

ASUS renouvelle ses gammes de PC portables Zenbook avec au menu plus de puissance et de l'OLED presque partout.

Au fil des années, ASUS a fini par trouver la formule magique pour proposer des PC portables à la fois design et orientés vers la productivité. Finalement, c'est avec sa gamme Zenbook que la marque innove le plus en proposant de nouvelles technologies chaque année, et en orientant ses produits vers la productivité et la création.

En marge d'un refresh de l'ensemble de sa gamme on voit ainsi apparaitre deux véritables nouveautés dans la gamme Pro et Duo.

Zenbook Pro 16X OLED





Une des grandes nouveautés est l'apparition au catalogue du Zenbook Pro 16X OLED. ASUS inaugure ainsi une variante de grande taille au sein de son offre, avec comme son nom l'indique, un portable doté d'un écran OLED de 16 pouces 4K 60Hz Nanoedge tactile compatible HDR au format 16:9.

L'écran dispose d'une certification Pantone et couvre 100% du spectre colorimétrique DCI-P3. Il est compatible avec le stylet ASUS Pen 2.0 avec 4096 niveaux de pression.

Le Zenbook Pro 16X Oled reprend le châssis unibody en alliage d'aluminium aéronautique avec une épaisseur limitée à 16,8mm sur le point le plus épais. Il propose un clavier installé sur charnière qui se surélève automatiquement à l'ouverture et permet d'offrir une ouverture pour optimiser les flux d'aérations (système AAS Ultra).

Sous le clavier, on retrouve un gigantesque trackpad double fonctionnalité : il peut se transformer en clavier numérique tactile. Pour plus d'ergonomie, ASUS a intégré une fonctionnalité haptique : un retour de force est présent à la pression des touches.

Sur la gauche, on retrouve également l'Asus Dial, un anneau tactile intégré au châssis qui permet de proposer des contrôles avancés dans différents logiciels d'édition photo, vidéo ou musical. Elle permet de changer d'outil à la volée dans les différents logiciels de la suite Adobe par exemple et peut être entièrement paramétrée.

En interne, on assiste à une sérieuse montée en gamme : le ZenBook Pro 16X OLED embarque un CPU Intel Core i9 12900H associé à 32 Go de LPDDR5 et un GPU Nvidia RTX 3060. Le tout est épaulé par une batterie de 96 Wh et le système de ventilation optimisé associé à une chambre à vapeur permettra d'atteindre un TDP de 140W.

Le Zenbook Pro 16X OLED sera disponible à compter du 3e trimestre à partir de 2999€ TTC.

Zenbook PRO Duo 14 OLED





Autre portable à profiter d'une évolution notable au sein du catalogue d'Asus : le Zenbook Pro Duo 14 OLED.

Héritier de la gamme Zenbook Pro Duo, le Pro Duo 14 OLED inaugure un format plus compact avec un écran de 14 pouces. Asus évoque une demande grandissante de la part des utilisateurs pour ce type d'appareil dédié aux créateurs de contenu et à la productivité.

Famille Duo oblige, il s'agit d'un PC portable doté de deux écrans, le second étant situé juste au-dessus du clavier sur une nouvelle charnière ergolift dégageant toujours plus d'espace pour la ventilation des composants (AAS Ultra) tout en offrant un angle de vision de 12 degrés plus confortable.

L'écran secondaire se relève automatiquement lorsque l'on déplie le portable et vient en renfort d'un écran de 14 pouces OLED 120Hz en 2880x1800 pixels. Là encore, l'écran bénéficie de la certification Pantone avec 100% de couverture du DCI-P3.

La dalle secondaire affiche 12,7 pouces de diagonale en 2880x864 pixels et en 120 Hz, mais en LCD cette fois.

En interne, on retrouve également jusqu'au Core i9 12900H d'Intel, associé à 32 Go de RAM et un GPU Nvidia RTX 3050 Ti. Le portable affiche un TDP maximal de 85W.

Il est attendu au troisième trimestre à partir de 2099€ TTC.