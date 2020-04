ASUS dévoile sa nouvelle gamme de portables ROG sous Intel de 10e génération et RTX SUPER

ASUS vient de lancer sa toute nouvelle génération de PC portables ROG orientés vers le jeu, les performances et les créateurs de contenus, des plateformes qui se présentent soit comme des refresh, soit comme des nouveautés adoptant la 10e génération de processeurs Intel et les derniers GPU Nvidia.

C'est dans un contexte particulier qu'ASUS nous a invité pour nous présenter ses nouveaux pc portables de sa division Republic Of Gamer. Un événement était initialement prévu à Porto le 11 mars dernier, mais l'épidémie de Coronavirus en a décidé autrement, et c'est finalement le 12 mars que nous avons découvert les nouveautés ROG dans les locaux d'ASUS France à Noisy-le-Grand.

La marque a particulièrement développé sa division ROG au fil des années qui fait clairement bande à part au sein même d'ASUS et se différencie par des performances accrues, une orientation vers le jeu, des design très agressifs et un ensemble d'innovations logicielles et matérielles inédites. Rares sont les fabricants de PC à pouvoir proposer autant d'innovations qu'ASUS dans le domaine, il faut dire que la marque se donne les moyens et cela se constate avec la gamme désormais très largement étendue de références à son catalogue.

ASUS est actuellement la marque numéro un sur le laptop en termes de ventes, premier également sur le segment gamer et ce, depuis le début du lancement de la gamme ROG en 2006.

Récemment, la marque a choisi de réorienter sa stratégie en intégrant au sein de la gamme ROG des dispositifs qui se veulent puissants sans s'orienter exclusivement aux joueurs. On voit ainsi apparaitre des portables à l'allure plus sobre. Cela s'explique par le fait qu'ASUS propose parmi les PC les mieux équipés du marché, ils s'orientent ainsi plus largement aux utilisateurs à la recherche de puissance comme les créateurs de contenus (graphistes, vidéastes, streamers, compositeurs...). ASUS cherche ainsi à cibler de plus en plus les créateurs et les professionnels à la recherche d'une alternative aux sacro-saints MacBook Pro de plus en plus bousculés sur le marché.

La marque met ainsi en avant plusieurs points clés dans la génération 2020 de portables ROG (Intel) :

L'intégration des processeurs Intel de 10e génération associés aux puces Nvidia GeForce RTX SUPER

Un système de refroidissement au métal liquide plutot qu'à la pâte thermique (Asus a développé un processus d'industrialisation d'application du métal liquide (vidéo ici), il s'agit d'une exclusivité mondiale) Uniquement sur les gammes Strix et Zephyrus .

L'intégration d'écrans certifiés Pantone pour la restitution des couleurs, et un calibrage réalisé d'usine. Selon les dales, les écrans proposent une définition 4K et un taux de rafraichissement allant jusqu'à 300 Hz

Intégration des connectiques Thunderbolt 3 et du WiFi 6 (802.11ax)

Intégration d'un port USB-C pour la charge, associé à un chargeur compact 65W.

Nouveau capot de châssis avec une seule vis qui facilite l'accès aux composants pour l'upgrade ou l'entretien

Claviers spécifiques (mécaniques, touches marquées, RGB, bandes lumineuses / selon modèle)

Cette année, la gamme de portables ROG se compose de 8 plateformes principales :

ROG Strix G15 G512

G512 ROG Strix G17 G712

G712 ROG Strix Scar 15 G532

G532 ROG Strix Scar 17 G732

G732 ROG Zephyrus Duo 15 GX550

GX550 ROG Zerphyrus M15 GU532

GU532 ROG Zephyrus S15 GX532

GX532 ROG Zephyrus S17 GX735

L'Asus ROG Strix version Electro Punk

ROG Strix G15 / G17

Les deux plateformes partagent une base commune, seule la taille de l'écran varie ainsi de l'un à l'autre. Il s'agit là de l'entrée de gamme pour le marché Français (la gamme TUF Gaming, plus abordable semble avoir été laissée de cotée pour l'hexagone).

Les G15 et G17 embarquent un processeur Intel de 10e génération jusqu'au Core i7 10875H proposant 8 coeurs et 16 threads. Le tout est associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER profitant de la fonctionnalité ROG Boost pour doper les performances (fonctionnement aux horloges maximales).

L'écran propose un taux de rafraichissement de 144 Hz en standard, mais on pourra choisir les versions en 240 Hz . Les deux portables sont proposés en 3 coloris : Noir, Bleu glacier et une toute nouvelle version baptisée Electro Punk qui propose de subtiles touches de rose.

La version Electro Punk sera également livrée avec un pack complet d'accessoires, notamment un tapis de souris, un casque audio Strix, une souris ROG Impact II et un sav à dos ROG, le tout dans la même teinte rose que le portable lui-même.

Les Rog Strix Scar 15 (gauche) et 17 (droite)



ROG Strix SCAR 15 et 17

La gamme Strix SCAR se décline en deux tailles : 15 et 17 pouces et propose là encore une base commune.

Le tout s'articule donc autour des processeurs Intel Core i9 - 109980 HK (8 coeurs -16 threads)associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER. On y trouve jusqu'à 32 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz.

L'écran du portable affiche un taux de rafraichissement de 300 Hz, il embarque jusqu'à 3 SSD NVMe M2 en Raid 0. L'épaisseur du Strix a été repensée pour intégrer un système de ventilation plus performant compte tenu des composants intégrés.

Une version spéciale proposera une configuration à base de RTX 2080 SUPER avec ROG Boost pour un fonctionnement à 150 W ainsi qu'un refroidissement plus évolué misant sur 4 heatsinks et 6 heatpipes plus épais.

La gamme Strix Scar se démarque par l'intégration d'un clavier RGB personnalisable ainsi qu'un bandeau lumineux sur le châssis, mais aussi de la KeyStone2 qui permet de stocker des profils et d'être paramétrée pour lancer automatiquement des macros ou applications, elle intègre également un espace de stockage secret et chiffré (uniquement avec Windows 10 Pro), en outre, le portable désactive le micro, le son et réduit toutes les fenêtres lorsqu'elle est retirée.

Le ROG Zephyrus M15

ROG Zephyrus M15

Le M15 constitue l'alternative la plus abordable de la gamme Zephyruis qui cherche désormais à élargir son audience en ne misant plus exclusivement sur les joueurs.

En toute logique, on y trouve des éléments plus polyvalents pour répondre à des besoins différents. Il embarque ainsi un processeur Intel Core i7 10875H (8 coeurs - 16 threads), un composant graphique qui va de la GTX 1660 Ti à la RTX 2070 et un écran au choix entre un Full HD 144 / 240 Hz ou 4K UHD Pantone.

Le tout est intégré dans un châssis en magnésium très fin de seulement 18,9 mm d'épaisseur pour un poids total de 1,9 Kg. Il embarque quelques originalités comme un composant son Sabre SAC ESS ainsi qu'une configuration double SSD M.2 NVMe en RAID 0 pour le stockage. Il s'oriente ainsi vers les créateurs et professionnels à la recherche d'un outil puissant et polyvalent.







Le ROG Zephyrus S15

ROG Zephyrus S15

Le Zephyrus S15 propose un processeur Intel Core i7 10875H (8 coeurs - 16 threads) associé à une RTX 2080 SUPER de Nvidia profitant de la technologie ROG Boost. Il embarque le système de refroidissement AAS d'ASUS, soit de larges aérations au niveau de la charnière de l'écran qui permet d'obtenir un flux d'air optimisé.

Il dispose d'un écran Full HD 300 H avec un temps de réponse de seulement 3 ms, compatible G-Sync pour un affichage des plus réactifs et précis. Le Zephyrus est également le premier de la gamme à embarquer la technologie GPU Switch qui permet une bascule transparente pour l'utilisateur du composant graphique intégré au processeur Intel vers la solution dédiée Nvidia en fonction des besoins afin de limiter la consommation et le dégagement thermique et d'économiser ainsi la batterie.

Le tout est associé à un double emplacement SSD M.2, proposer un composant sonore ESS Sabre DAC ainsi qu'un châssis compact en aluminium.

Le ROG Zephyrus S17

ROG Zephyrus S17

Le Zephyrus S17 propose un large écran de 17,3 pouces avec une dalle IPS 300 HGz 3 ms, il embarque un processeur Intel Core i7 10875H (8 coeurs - 16 threads) associé à une carte graphique Nvidia RTX 2080 SUPER avec ROG Boost, il profite également de la technologie AAS, du G-Sync, du GPU Switch, d'un clavier mécanique à rétroéclairage LED RGB et d'un touchpad qui sert également de clavier numérique. Malgré son large écran, le Zephyrus S17 est assez compact avec un châssis d'une épaisseur de seulement 18.7 mm.

L'étonnant ROG Zephyrus Duo 15

ROG Zephyrus Duo 15

Voilà donc le saint Graal de la gamme des portables d'ASUS cette année avec le Zephyrus Duo. Si son nom vous dit quelque chose, ce n'est pas vraiment anodin puisqu'il s'agit en somme d'une version ultra haut de gamme et performante du Zenbook Duo Pro sorti il y a quelques mois, avec toutefois quelques améliorations notables.

On y trouve ainsi un processeur Intel Core i9 10980HK (8 coeurs, 16 threads et coefficient multiplicateur déverrouillé) associé à une carte graphique Nvidia RTX 2080 SUPER profitant de la technologie ROG Boost.

L'écran de 15,6 pouces profite de bordures amincies, avec aux choix deux configurations différentes : Full HD 300 Hz à 3 ms ou 4K Adobe RGB, certifiés Pantone dans les deux cas. Mais ce qui distingue ce monstre, c'est son second écran placé juste au-dessus du clavier qui se présente comme un écran tactile de 14,1 pouces 4K (3840 x 1100 pixels) qui permettra de profiter d'une configuration double écran sans avoir à brancher de périphériques supplémentaires.

Contrairement au Zenbook Pro qui proposait un écran fixe, le Zephyrus Duo 15 voit son écran secondaire monté sur une charnière mécanique qui l'oriente et l'affiche à 13° lorsque l'on déplie l'écran principal. Baptisé ScreenPad Plus, ce second écran viendra appuyer l'utilisateur dans ses sessions de jeu pour lui proposer des informations supplémentaires, proposer du multitâche au quotidien, des outils d'édition dans les logiciels de montage audio, vidéo ou graphiques...

L'écran secondaire devrait se montrer véritablement exploitable grâce à des partenariats noués avec Xsplit ou Overwolf pour développer des plug-ins. ASUS se rapproche des éditeurs pour la prise en charge plus efficace de ce type de configuration en vue d'optimiser la productivité des utilisateurs. En outre, les streamers trouveront dans ce second écran un partenaire idéal pour suivre leur flux et leur chat...

La bascule de l'écran de 14 pouces permet également d'ouvrir une trappe à l'arrière du portable pour optimiser un peu plus la ventilation. On obtient ainsi une ouverture de 28,5 mm d'épaisseur pour un meilleur refroidissement. Cela permet de pousser le Core i9 et la RTX 2080 SUPER dans leurs retranchements.

ASUS n'a pour l'instant communiqué aucune date de commercialisation ni de prix pour ses produits. Il y a fort à parier que la sortie des appareils est quelque peu perturbée par les événements liés au coronavirus dans le monde, mais la marque nous a promis plus d'informations très prochainement.