CES 2020 : Asus et Nvidia annoncent un moniteur ROG Swift à 360 Hz

En partenariat avec Nvidia, Asus présente pour le CES 2020, un moniteur gaming ROG (Republic of Gamers) Swift 360 qui est introduit comme le premier au monde compatible avec la technologie d'affichage G-Sync et profitant d'un taux de rafraîchissement de 360 Hz. Dès lors, des images qui s'affichent toutes les 2,8 ms.

À voir si l'apport sera réel en comparaison avec des moniteurs pour gaming à 144 Hz voire 240 Hz qui sont plus usuels. Il faudra en tout cas faire des concessions et disposer d'une carte graphique adéquate avec suffisamment de puissance à revendre.

Nvidia met en avant une association parfaite avec les cartes graphiques GeForce RTX pour l'Asus ROG Swift 360 qui est un modèle de 24,5 pouces avec une définition Full HD (1080p). Une définition dont il faudra se contenter, même si Nvidia assure que les images sont d'une clarté dite " cristalline. "

Sans grande surprise, c'est le marché de l'eSport qui est visé avec le ROG Swift 360. Pour le moment, Nvidia n'évoque que le partenariat avec Asus. Le nouvel écran G-Sync 360 Hz n'a toutefois pas de date de disponibilité précise, si ce n'est plus tard dans l'année et pour un prix non communiqué pour le moment.

Asus annonce par ailleurs la prochaine sortie d'un moniteur 4K ROG Swift PG32UQX de 32 pouces compatible G-Sync Ultimate de Nvidia, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une dalle mini-LED. Il entre en concurrence frontale avec l'Acer Predator X32 qui vient également d'être dévoilé.