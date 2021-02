ASUS prépare un Zenfone mini

Selon des informations rapportées par Digitimes, Asus aurait prévu de lancer dans le courant de l'année une version "Mini" de son ZenFone.

Il est impossible de ne pas faire un parallèle entre l'information et la sortie il y a quelques mois de l'iPhone 12 Mini... Apple a ainsi fait le choix de lancer sur le marché une version compacte de son iPhone afin de répondre à la demande a priori suffisante des terminaux dotés d'écrans de 5 pouces, mais aussi et surtout pour lui permettre de proposer un smartphone plus accessible.

Ainsi, beaucoup d'analystes s'étaient lancés dans des prévisions allant dans le sens d'Apple. Nombre évoquaient le fait qu'Apple relance la tendance des smartphones plus compacts, abandonnés quelques années par les fabricants... Tous pensaient ainsi que l'ensemble du marché allait revenir à des smartphones aux dimensions plus sérieuses sous l'impulsion du sacro-saint dieu Apple... Sauf que dans les faits, la demande semble bien en deçà des prévisions d'Apple et que l'iPhone 12 Mini ne se vend pas... Ce qui fait qu'Apple envisage déjà d'en stopper la production.

Selon Digitimes, Asus aurait prévu un ZenFone Mini en tablant sur le succès de l'iPhone 12 Mini... Il serait question d'un terminal haut de gamme doté d'un format compact, soit entre 5 et 5,5 pouces au maximum pour l'écran.

Compte tenu de la situation de l'iPhone Mini, ASUS pourrait donc faire le choix de se réviser et ne pas sortir son appareil... Ou au contraire, miser sur le fait qu'il n'existe quasiment aucun smartphone Android compact récent et aux prestations décentes sur le marché à l'heure actuelle...