ASUS ROG lance un nouveau casque et des intras pour les joueurs

En marge de la sortie du ROG Phone 5, un smartphone aux performances exceptionnelles avant tout pensé pour les joueurs, ROG, la division gaming d'ASUS annonce plusieurs périphériques audio avec notamment un casque et deux paires d'intras.

Le Strix Go BT est un casque sans fil qui reprend le design lancé avec le Strix GO 2.4 et une robe davantage orientée vers un usage mixte peu typé Gamer. Pas de RGB à tout va, ASUS préfère la jouer sobre pour une utilisation en toutes circonstances.

Le Strix Go BT propose ainsi des oreillettes circumauriculaires orientables et repliables vers l'arceau pour plus un transport plus aisé. Il dispose des mêmes drivers 40 mm que le Strix Go 2.4 pour un son riche en basses et dynamique. Il est compatible Bluetooth et notamment avec le codec AptX Adaptive et propose de la réduction de bruit active. ASUS évoque 5h d'autonomie, le lancement est prévu entre avril et mai prochain au prix de 250€

En marge, on découvre de nouveaux écouteurs ROG Cetra II, des intraauriculaires filaires en USB-C qui disposent d'un module de réduction de bruit active. Par rapport aux premières versions, les Cetra II sont désormais fabriqués en plastique et aluminium, ils embarquent un système RGB personnalisable, la disponibilité est annoncée entre avril et mai pour 140€.

Enfin, ASUS annonce également les Cetra II Core, qui se rapprochent des Cetra II mais qui font l'impasse sur la réduction de bruit active et la connectique USB-C pour proposer un connecteur mini Jack afin de s'adapter à davantage de dispositifs. La disponibilité est toujours annoncée entre avril et mai au prix de 70€.