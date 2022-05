ASUS ROG lance le PC portable gamer le plus puissant au monde

Après sa gamme de Vivobook et Zenbook, ASUS s'attaque au renouvellement de sa gamme ROG dédiée aux joueurs avec rien de moins que le PC portable le plus puissant jamais proposé à ce jour.

ASUS continue de renouveler sa gamme de PC portables et c'est le catalogue de la division ROG (Republic of Gamers) qui voit arriver deux nouveautés avec les ROG STRIX Scar 17 SE (déjà disponible à partir de 2 999,99 €) et ROG FLOW X16.

Le STRIX SCAR 17 SE représente sans aucun contexte le PC portable le plus abouti à ce jour sur le marché. ASUS a vu les choses en grand et vise de nouveaux sommets de performances avec un TDP maximum annoncé de 65W pour le CPU et un TGP Max de 175W.

Le SCAR 17SE propose toujours un châssis en aluminium unibody et inaugure une nouvelle signature visuelle avec de nouveaux motifs RGB au dos.

On retrouve un écran IPS de 17,3 pouces au choix en Full HD 360Hz ou QHD 240Hz. Le tout est certifié Adaptive Sync et Dolby vision.

En interne, ASUS a fait le choix du surpuissant Intel Core i9 12950HX (16 coeurs à 5,26 GHz) associé à un GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti disposant de 16 Go de GDDR6 dédiée. Le tout est associé à rien de moins de 64 Go de DDR5 et jusqu'à 4 To de SSD RAID 0.

Le système de ventilation a été repensé et mise sur la technologie liquid metal ainsi qu'une chambre à vapeur spécialement développée avec des ailettes en cuivre de seulement 0,1 mm d'épaisseur, le tout associé à des ventilateurs Arc Flow nouvelle génération.

La fiche technique du SCAR 17 SE est comparable à ce qui se fait de mieux en desktop, le tout installé dans une solution transportable. Vous pouvez le trouver à partir de 2 999,99 € sur le site officiel d'Asus.

Le ROG FLOW X16 de son côté inaugure une nouvelle taille d'écran dans une gamme de portables puissant très prisée.

La gamme FLOW ambitionne de proposer une puissance imposante dans un PC portable ultra fin et polyvalent.

Cette année, on voit apparaître le X16 qui fait évoluer le portable vers une dalle de 16 pouces Nebula HDR. Il s'agit d'un écran Mini LED DisplayHDR 1000 affichant une luminosité de pointe de 1100 nites avec 512 zones de gradation locale et une couverture colorimétrique DCI-P3.

L'écran est disposé sur une charnière qui permet un usage traditionnel, en mode tente ou tablette.

En interne, on retrouve un processeur AMD Ryzen 9 6900HS associé à un GPU GeForce RTX 3070 Ti disposant de 8 Go de GDDR6 dédiée.

Le Flow X16 est équipé de 64 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz et jusqu'à 2 To de SSD. Il n'est pas encore disponible.